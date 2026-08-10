Rodri Dikabarkan Tiba di Barcelona 12 Agustus Usai Transfer dari Manchester City Masuki Tahap Akhir

JawaPos.com – Rodri Hernández dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Barcelona setelah klub Catalan tersebut mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan Manchester City.

Dilansir dari laman Beim Sports pada Senin (10/8), Menurut laporan Radio Catalunya 1, Rodri diperkirakan tiba di Barcelona pada 12 Agustus, bertepatan dengan kembalinya para pemain internasional Spanyol setelah Piala Dunia 2026.

Kedua klub disebut telah mencapai kesepakatan mengenai sejumlah aspek utama transfer dan kini hanya perlu menyelesaikan prosedur administratif serta dokumen akhir.

Nilai transfer Rodri belum diumumkan secara resmi, tetapi kesepakatan tersebut diperkirakan mencapai EUR 50 juta atau sekitar Rp935 miliar.

Keinginan Rodri untuk bergabung dengan Barcelona disebut semakin kuat setelah mendapat penjelasan langsung dari pelatih Hansi Flick mengenai proyek olahraga klub.

Barcelona sebelumnya juga telah mengajukan tawaran awal yang ditolak Manchester City, tetapi negosiasi kembali berkembang setelah Rodri dikabarkan menjadikan Barcelona sebagai tujuan utamanya.

Kehadiran Rodri diproyeksikan memperkuat lini tengah Barcelona dengan pengalaman, kepemimpinan, serta kemampuannya mengatur tempo permainan dan menjaga penguasaan bola.