Enzo Maresca Jadi Kunci Manchester City Mempertahankan Rodri dari Kejaran Barcelona

Rodri (Bein Sports)
JawaPos.com – Manchester City mengambil langkah terakhir untuk mempertahankan Rodri di tengah kemajuan negosiasi dengan Barcelona mengenai kepindahan gelandang asal Spanyol tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8), Enzo Maresca menegaskan bahwa City masih mengharapkan Rodri kembali ke Manchester pada 14 Agustus, sehingga peluang pemain berusia 30 tahun itu untuk bertahan tetap terbuka.
Barcelona dilaporkan telah mengajukan tawaran sekitar EUR 45 juta atau sekitar Rp878 miliar ditambah bonus, tetapi Manchester City menolaknya karena menilai nilai tersebut masih terlalu rendah.
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Manchester City disebut memasang harga sekitar EUR 80 juta atau sekitar Rp1,56 triliun untuk melepas Rodri, sementara kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027.
Pernyataan Maresca menjadi bagian penting dari upaya City mempertahankan pemain yang menjadi salah satu pilar utama tim sejak bergabung pada 2019.
Dengan meminta Rodri kembali pada 14 Agustus, City berpeluang mendapatkan waktu tambahan untuk melanjutkan negosiasi sekaligus berusaha meyakinkan sang gelandang agar tetap menjadi bagian dari proyek klub.
Barcelona sendiri dilaporkan telah mendapatkan persetujuan Rodri untuk bergabung, tetapi transfer tersebut belum dapat terwujud sebelum kedua klub mencapai kesepakatan mengenai biaya kepindahan.
Manchester City bahkan mulai mempertimbangkan alternatif seperti Enzo Fernández apabila Rodri benar-benar pergi, tetapi untuk saat ini klub Inggris tersebut masih berupaya mempertahankan gelandangnya hingga kesepakatan resmi tercapai.
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