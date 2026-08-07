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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.46 WIB

Kedatangan Mohamed Salah di Turki Disambut Ribuan Pendukung Trabzonspor dengan Antusiasme Luar Biasa

Mohamed Salah (Bein Sports) - Image

Mohamed Salah (Bein Sports)

JawaPos.com – Mohamed Salah tiba di Turki untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke Trabzonspor dan langsung mendapat sambutan meriah dari para pendukung.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Ratusan penggemar memenuhi area kedatangan untuk menyambut penyerang asal Mesir tersebut dengan sorak-sorai, bendera, dan nyanyian dukungan.

Antusiasme tersebut mencerminkan besarnya harapan suporter terhadap salah satu pemain terbaik dunia tersebut.

Setelah tiba di Turki, Salah dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak resmi bersama Trabzonspor.

Berdasarkan sejumlah laporan, pemain berusia 34 tahun itu akan menerima gaji sekitar EUR 17 juta atau setara Rp323 miliar per musim. Nilai tersebut menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Trabzonspor.

Sebelum resmi bergabung dengan Trabzonspor, Mohamed Salah sempat dikaitkan dengan Beşiktaş pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Presiden Beşiktaş, Serdal Adalı, menegaskan bahwa klubnya tidak pernah berada pada tahap akhir negosiasi untuk merekrut pemain tim nasional Mesir tersebut.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa Beşiktaş kalah bersaing dengan Trabzonspor dalam perburuan Salah.

Kehadiran Mohamed Salah diyakini akan meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperkuat daya saing Trabzonspor di kompetisi domestik. 

Selain memberikan kontribusi di atas lapangan, kedatangan mantan penyerang Liverpool itu juga diperkirakan akan meningkatkan popularitas Trabzonspor di tingkat internasional.

Penandatanganan kontrak resmi kini hanya tinggal menunggu penyelesaian tahapan administrasi sebelum transfer tersebut diumumkan secara penuh.

Editor: Hanny Suwindari
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