Mohamed Salah Dinilai Terlalu Bagus untuk Liga Super Turki Usai Resmi Bergabung Trabzonspor

JawaPos.com – Jamie Carragher menilai Mohamed Salah masih terlalu bagus untuk bermain di Liga Super Turki setelah penyerang asal Mesir itu bergabung dengan Trabzonspor.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Mantan bek Liverpool tersebut mengaku terkejut dengan keputusan Salah karena menilai pemain berusia 34 tahun itu masih mampu bersaing di kompetisi yang lebih bergengsi.

Carragher bahkan menyebut Salah memiliki kualitas untuk bermain di Serie A bersama klub seperti AC Milan atau Juventus.

Salah resmi menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama Trabzonspor setelah mengakhiri masa baktinya di Liverpool lebih awal. Selama memperkuat Liverpool sejak bergabung dari AS Roma pada 2017.

Mohamed Salah mencatatkan 257 gol dalam 442 pertandingan dan menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Salah hanya berada di bawah Ian Rush dengan 346 gol dan Roger Hunt yang mengoleksi 285 gol.

Carragher sebelumnya memperkirakan Salah akan tetap bermain di level tertinggi Eropa, tetapi tuntutan gaji disebut menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah klub ragu merekrutnya.

Menurut Carragher, Salah memiliki karakter yang sangat kompetitif dan masih ingin bermain dalam pertandingan besar serta membela klub bergengsi di kompetisi Eropa.

Carragher menilai Salah mungkin perlu mempertimbangkan kembali tuntutan finansialnya jika ingin mendapatkan kesempatan bergabung dengan klub besar seperti AC Milan atau Juventus.

Trabzonspor finis di posisi ketiga Liga Super Turki musim lalu dengan selisih delapan poin dari Galatasaray dan lima poin dari Fenerbahce, tetapi kedatangan Salah membuat mereka dipandang sebagai salah satu kandidat juara musim 2026/27.