Real Madrid Percepat Pencarian Bek Tengah Baru Setelah Krisis Cedera Melanda Lini Pertahanan Tim

Real Madrid percepat pencarian bek tengah usai Tim dilanda krisis cedera (Bein Sports)
JawaPos.com – Real Madrid semakin serius mencari bek tengah baru setelah krisis cedera melanda lini pertahanannya.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan seusai hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina pada laga pramusim.
Pelatih José Mourinho menilai penambahan pemain bertahan menjadi kebutuhan mendesak sebelum bursa transfer ditutup.
Sejumlah bek utama Real Madrid dipastikan belum berada dalam kondisi terbaik.
Dean Huijsen harus absen karena mengalami masalah fisik ringan, sedangkan Raúl Asencio diperkirakan menepi selama beberapa pekan akibat cedera otot.
Antonio Rüdiger masih menjalani pemulihan kebugaran, sementara Éder Militão belum menyelesaikan proses rehabilitasi cedera jangka panjang.
Situasi tersebut membuat Mourinho terpaksa mengandalkan pemain akademi, seperti Lamini Fati dan Joan Martínez, selama pramusim.
Di sisi lain, rekrutan baru Ibrahima Konaté juga belum bergabung penuh dengan tim setelah mengikuti Piala Dunia FIFA 2026. Kondisi itu semakin mempertegas minimnya pilihan di sektor bek tengah Real Madrid.
Manajemen Real Madrid dikabarkan tetap memprioritaskan perekrutan bek tengah baru apabila kondisi skuad memungkinkan.
Namun, langkah tersebut kemungkinan bergantung pada adanya pemain yang lebih dahulu meninggalkan klub untuk membuka ruang dalam daftar skuad.
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