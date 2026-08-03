Arsenal Masih Kejar Vinicius Junior meski Christos Tzolis Langsung Cetak Gol

Arsenal masih memburu Vinicius Junior meski Christos Tzolis mencetak gol pada debutnya saat The Gunners mengalahkan Girona 4-1. (Bein Sports)
JawaPos.com – Arsenal mengawali pramusim dengan kemenangan meyakinkan. Juara Premier League itu mengalahkan Girona FC 4-1 di Estadi Montilivi, Girona, Minggu (3/8) dini hari WIB.
Pemain sayap kiri yang baru direkrut, Christos Tzolis, langsung mencetak gol indah pada laga debutnya.
Tzolis yang didatangkan dari Club Brugge dengan nilai transfer EUR 40 juta (sekitar Rp 830 miliar) mencetak gol kedua The Gunners pada menit ke-30. Tiga gol lainnya disumbangkan Kai Havertz (16'), Max Dowman (53'), dan Gabriel Jesus (55').
Meski Tzolis tampil impresif, Arsenal disebut masih memburu winger kiri Real Madrid, Vinicius Junior.
The Gunners membutuhkan tambahan kekuatan di sektor kiri setelah Leandro Trossard hengkang ke Besiktas. Sementara itu, Gabriel Martinelli dinilai belum mampu mengunci posisi utama secara konsisten sejak bergabung pada 2019.
Pelatih Mikel Arteta memastikan Arsenal masih akan aktif di bursa transfer.
"Kami sangat aktif untuk mencoba meningkatkan dan mengembangkan tim. Kami berharap akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan," ujar Arteta seusai pertandingan seperti dikutip Football London.
Menurut laporan The Athletic, Arsenal telah melakukan pendekatan kepada pihak Vinicius sepanjang musim panas ini.
Kontrak Vinicius di Real Madrid tinggal menyisakan satu tahun. Hingga kini, Los Blancos belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak sehingga berpotensi melepas pemain timnas Brasil itu pada musim panas ini agar tidak kehilangan secara gratis tahun depan.
Arteta enggan membahas Vinicius secara spesifik. Namun, dia mengakui timnya membutuhkan pemain dengan karakter menyerang seperti Bukayo Saka di sisi kanan.
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