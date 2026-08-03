Enzo Maresca, Manchester City Diwarnai Kekalahan Adu Penalti Kontra Inter Milan dalam Laga Pramusim

Manchester City kalah dari Inter Milan dalam laga pramusim di Hong Kong (Flashscore)
JawaPos.com – Pertandingan perdana Enzo Maresca sebagai pelatih Manchester City berakhir dengan kekalahan dari Inter Milan melalui adu penalti.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (2/8), Kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal dalam laga persahabatan yang digelar di Hong Kong.
Inter kemudian memastikan kemenangan dengan skor 3-1 pada babak adu penalti.
Manchester City lebih dahulu unggul pada menit ke-14 melalui gol Divin Mubama setelah memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo.
Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Benjamin Pavard berhasil menyamakan kedudukan untuk Inter Milan.
Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke adu penalti.
Pada babak adu penalti, Matteo Lavelli mencetak gol penentu kemenangan bagi Inter Milan.
Sementara itu, Manchester City gagal memanfaatkan peluang untuk mengamankan kemenangan pada penghujung pertandingan meski sempat mengancam melalui Vitor Reis dan Ryan McAidoo.
Hasil tersebut membuat Maresca belum mampu meraih kemenangan pada laga pertamanya sebagai pelatih The Citizens.
Enzo Maresca resmi menangani Manchester City sejak Juni setelah menggantikan Pep Guardiola. Ia menghadapi tantangan besar untuk melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun Guardiola selama satu dekade bersama klub.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa