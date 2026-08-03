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Risma Azzah Fatin
Senin, 3 Agustus 2026 | 13.33 WIB

Enzo Maresca, Manchester City Diwarnai Kekalahan Adu Penalti Kontra Inter Milan dalam Laga Pramusim

Manchester City kalah dari Inter Milan dalam laga pramusim di Hong Kong (Flashscore) - Image

Manchester City kalah dari Inter Milan dalam laga pramusim di Hong Kong (Flashscore)

JawaPos.com – Pertandingan perdana Enzo Maresca sebagai pelatih Manchester City berakhir dengan kekalahan dari Inter Milan melalui adu penalti.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (2/8), Kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal dalam laga persahabatan yang digelar di Hong Kong.

Inter kemudian memastikan kemenangan dengan skor 3-1 pada babak adu penalti.

Manchester City lebih dahulu unggul pada menit ke-14 melalui gol Divin Mubama setelah memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Benjamin Pavard berhasil menyamakan kedudukan untuk Inter Milan.

Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke adu penalti.

Pada babak adu penalti, Matteo Lavelli mencetak gol penentu kemenangan bagi Inter Milan.

Sementara itu, Manchester City gagal memanfaatkan peluang untuk mengamankan kemenangan pada penghujung pertandingan meski sempat mengancam melalui Vitor Reis dan Ryan McAidoo.

Hasil tersebut membuat Maresca belum mampu meraih kemenangan pada laga pertamanya sebagai pelatih The Citizens.

Enzo Maresca resmi menangani Manchester City sejak Juni setelah menggantikan Pep Guardiola. Ia menghadapi tantangan besar untuk melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun Guardiola selama satu dekade bersama klub.

Editor: Hanny Suwindari
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