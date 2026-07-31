Real Madrid Serius Incar Rodri, Negosiasi Awal dengan Manchester City Dimulai

rodri (x @fabrizioromano)
JawaPos.com – Real Madrid mulai bergerak untuk merekrut gelandang andalan Manchester City, Rodri, pada bursa transfer musim panas ini.
Dilansir dari The Chosun, Real Madrid telah membuka komunikasi awal dengan pihak Manchester City setelah Presiden Florentino Pérez memberikan persetujuan untuk memulai proses negosiasi.
Menurut Romano pakar transfer Eropa, Pérez telah mengubah pendiriannya dan kini memberikan lampu hijau bagi Real Madrid untuk melakukan pendekatan resmi.
Agen Rodri juga disebut sudah mulai berdiskusi dengan pihak Los Blancos guna mempersiapkan kemungkinan negosiasi lebih lanjut.
Kepindahan Rodri ke Santiago Bernabéu belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Manchester City diyakini tidak akan melepas gelandang berusia 30 tahun itu dengan mudah.
Pelatih Enzo Maresca masih menganggap Rodri sebagai sosok yang tak tergantikan di lini tengah The Citizens, terutama setelah penampilannya yang impresif sepanjang musim lalu.
Situasi kontrak Rodri turut menjadi perhatian. Masa baktinya bersama Manchester City akan berakhir pada Juni 2027, namun hingga kini belum ada kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak.
Kondisi tersebut membuat musim panas ini menjadi momen penting bagi City apabila ingin memperoleh nilai transfer maksimal jika akhirnya memutuskan melepas sang pemain.
Kabarnya Real Madrid siap menyiapkan dana lebih dari 50 juta euro untuk memboyong Rodri.
Di sisi lain, Manchester City diperkirakan akan berusaha menaikkan harga apabila muncul klub-klub lain yang ikut bersaing mendapatkan tanda tangannya.
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