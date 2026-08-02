Arsenal Siap Tebus Vinicius? The Gunners Disebut Siapkan Dana Besar untuk Bintang Real Madrid

Vinicius Junior (Bein Sports)
JawaPos.com - Arsenal dikabarkan tengah mempersiapkan langkah ambisius untuk memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid. Klub asal London Utara itu bahkan disebut telah mendapatkan persetujuan penuh dari kelompok pemilik klub untuk mendanai transfer sang penyerang Brasil.
Laporan menyebutkan bahwa Vinicius menjadi target utama Arsenal guna memperkuat lini serang. Jika transfer ini benar-benar terwujud, nilainya berpotensi menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah sepak bola.
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Arsenal bergerak diam-diam
Arsenal ternyata sudah memantau situasi Vinicius selama beberapa bulan terakhir. Kebuntuan negosiasi kontrak antara sang pemain dan Real Madrid membuat klub Premier League tersebut melihat peluang untuk bergerak.
Direktur olahraga Andrea Berta dikabarkan telah membuka komunikasi awal dengan perwakilan Vinicius. Arsenal juga menawarkan proyek olahraga yang menarik, dengan menjanjikan peran sebagai bintang utama dalam skuad asuhan Mikel Arteta.
Melansir akun X Mario Cortegana dari The Athletic, salah satu sumber bahkan menyebut, "Mikel Arteta sangat menyukai Vinicius. Jika dia tidak memperpanjang kontraknya, kami akan berada di posisi yang tepat."
Siap pecahkan struktur gaji
Untuk meyakinkan Vinicius, Arsenal disebut siap melakukan pengecualian terhadap struktur gaji klub. Mereka bersedia menawarkan paket finansial yang sangat besar, termasuk bonus penandatanganan dan kesepakatan hak citra yang menguntungkan.
Manajemen Arsenal menilai investasi besar tersebut layak dilakukan karena Vinicius bukan hanya pemain kelas dunia, tetapi juga memiliki nilai komersial yang sangat tinggi dan mampu meningkatkan citra global klub.
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