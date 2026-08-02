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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 3 Agustus 2026 | 05.44 WIB

Rodri Diproyeksikan Kenakan Nomor 16 Jika Gabung Real Madrid

rodri (x @fabrizioromano) - Image

rodri (x @fabrizioromano)

JawaPos.com - Real Madrid dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Rodri dari Manchester City. Meski proses negosiasi belum sepenuhnya rampung, sejumlah laporan menyebut kesepakatan bergerak ke arah yang positif.

Di tengah spekulasi transfer tersebut, mulai muncul pembahasan mengenai nomor punggung yang kemungkinan akan dikenakan gelandang berusia 30 tahun itu jika resmi merapat ke Santiago Bernabeu.

Nomor 16 Jadi Kandidat Terkuat

Menurut akun X Alberto Pereiro dari Radioestadio Noche, Rodri diperkirakan akan mengenakan nomor punggung 16 apabila bergabung dengan Real Madrid.

Laporan tersebut juga menunjukkan optimisme tinggi bahwa transfer sang gelandang akan segera terealisasi. Meski demikian, kesepakatan antara Real Madrid dan Manchester City masih harus diselesaikan sebelum kepindahan bisa diresmikan.

Nomor 16 dinilai sebagai pilihan yang masuk akal karena memiliki kedekatan dengan perjalanan karier Rodri. Saat ini ia mengenakan nomor tersebut bersama Manchester City dan tim nasional Spanyol, sedangkan ketika masih membela Atletico Madrid ia memakai nomor 14.

Dengan tetap menggunakan nomor 16, Rodri bisa mempertahankan identitas yang telah melekat padanya tanpa harus mengambil nomor yang memiliki sejarah panjang bersama para legenda Real Madrid.

Mourinho Ingin Rodri Jadi Pengatur Irama Permainan

Lebih dari sekadar nomor punggung, kehadiran Rodri diyakini menjadi bagian penting dari rencana Jose Mourinho.

Editor: Banu Adikara
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