Usai Raih Ballon d'Or Piala Dunia, Rodri Jadi Target Utama Real Madrid

JawaPos.com – Real Madrid dikabarkan mulai mengambil langkah serius untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri, pada bursa transfer musim panas ini.

Meski belum ada negosiasi resmi antara kedua klub, Los Blancos disebut yakin peluang merekrut pemain berusia 30 tahun tersebut terbuka lebar setelah penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia 2026.

Dikutip dari The Chosun, perubahan sikap Real Madrid terjadi setelah turnamen berakhir.

Sebelumnya, nama Rodri tidak masuk dalam daftar target utama klub. Namun, keberhasilannya memimpin Spanyol meraih gelar juara dunia sekaligus menyabet penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen membuat manajemen kembali mempertimbangkan transfer tersebut.

Selama Piala Dunia, Rodri tampil sebagai kapten dan selalu menjadi starter dalam delapan pertandingan yang dijalani Spanyol.

Kontrak Rodri bersama Manchester City akan berakhir pada 2027, sehingga musim ini menjadi kesempatan penting bagi kedua belah pihak untuk menentukan masa depannya.

Hingga kini, City masih berupaya memperpanjang kontraknya dan berharap Rodri tetap menjadi bagian penting dalam proyek pelatih baru Enzo Maresca pada musim 2026–2027.

Rodri sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain di Spanyol.

Saat memperkuat tim nasional pada Maret lalu, ia menyatakan tidak menutup kemungkinan bergabung dengan Real Madrid meski pernah membela Atlético Madrid.