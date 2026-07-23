David Beckham Sambut Gembira Kedatangan Casemiro ke Inter Miami

JawaPos.com - David Beckham menyambut dengan gembira kedatangan Casemiro sebagai pemain baru Inter Miami. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United tersebut dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2029.

Sebagai Co-Owner Inter Miami, David Beckham mengaku mengagumi Casemiro. Dia menilai rekrutan barunya itu merupakan seorang pemenang yang sudah meraih banyak prestasi bersama Real Madrid dan Manchester United.

"Saya sangat bangga menyambut Casemiro dan keluarganya ke Inter Miami. Dia adalah pribadi dan pemain yang telah lama saya kagumi. Dia adalah seorang pemenang yang telah mencapai banyak hal dalam dunia sepak bola dan setelah karier yang luar biasa bersama Real Madrid dan Manchester United, saya senang dia memutuskan untuk menjadikan Miami sebagai rumah barunya," kata David Beckham yang dikutip laman resmi Inter Miami, Kamis (23/7).

Di sisi lain, Casemiro mengungkapkan alasan dirinya menerima tawaran bermain di Inter Miami. Dia mengaku senang dengan proyek yang diberikan pihak klub.

"Yang paling memotivasi saya, dan saya pikir ini berlaku untuk setiap pemain, adalah kemenangan dan terus berkembang. Proyek yang disajikan Klub kepada saya, bersama dengan upaya yang dilakukan semua orang untuk membawa saya ke sini, sangat berarti bagi saya," ujar Casemiro.

Ucapan terima kasih diberikan Casemiro kepada para pendukung Inter Miami. Gelandang timnas Brasil tersebut sudah tidak sabar untuk segera bermain.

"Saya sangat berterima kasih, dan saya tidak sabar untuk segera memulai agar dapat membalas kepercayaan itu—tidak hanya selama 90 menit di hari pertandingan, tetapi juga setiap hari dalam latihan. Yang bisa saya katakan hanyalah terima kasih, dan saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk membalas kasih sayang dan kepercayaan yang telah ditunjukkan Klub kepada saya," pungkas Casemiro.

Casemiro datang dengan banyak gelar Inter Miami tentu merasa beruntung dengan kedatangan salah satu gelandang paling berprestasi di Eropa. Sebab, Casemiro sudah mencicipi berbagai gelar bergengsi seperti Liga Spanyol, Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, hingga meraih gelar Piala FA.