Pep Guardiola Tolak Tawaran Latih Timnas Italia, Pilih Rehat dari Dunia Sepak Bola

JawaPos.com - Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran FIGC untuk menjadi pelatih baru timnas Italia. Pelatih asal Spanyol tersebut memilih mengambil jeda dari dunia sepak bola setidaknya selama satu tahun setelah mengakhiri kebersamaan dengan Manchester City pada akhir musim lalu.

Melansir ESPN, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) termasuk salah satu dari empat federasi yang telah menghubungi Pep Guardiola untuk mengisi kursi pelatih Azzurri timnas Italia yang kosong. Laporan media Italia menyebut Guardiola telah menolak tawaran tersebut.

Sumber yang dekat dengannya juga menegaskan bahwa Pep Guardiola, mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen, itu belum berencana kembali melatih dalam waktu dekat.

Pep Guardiola Ingin Fokus pada Kehidupan Pribadi Setelah menjalani satu dekade penuh tekanan bersama Manchester City, Guardiola dikabarkan ingin memprioritaskan kehidupan pribadinya. Keputusan itu membuat peluangnya menangani Timnas Italia saat ini tertutup. Meski demikian, sumber yang sama menyebut Guardiola tetap terbuka untuk melatih tim nasional ketika memutuskan kembali ke dunia kepelatihan di masa depan.

Selain Italia, beberapa negara lain juga disebut telah menjajaki kemungkinan merekrut Guardiola pada musim panas ini. Belanda dan Inggris termasuk di antara nama yang sebelumnya dikabarkan tertarik menggunakan jasanya.

Italia Masih Berburu Pelatih Baru Pencarian pelatih baru Italia terus berlanjut setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri usai kegagalan Azzurri pada babak play-off Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina pada April lalu.

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Direktur teknik baru Italia, Paolo Maldini, juga mengungkapkan bahwa FIGC sempat menghubungi pelatih Timnas Brasil, Carlo Ancelotti. Namun, Ancelotti dipastikan tetap bertahan karena masih terikat kontrak bersama Brasil hingga 2030, meski timnya tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Selain Guardiola dan Ancelotti, sejumlah nama lain juga masuk dalam daftar kandidat pelatih Timnas Italia. Roberto Mancini, yang pernah membawa Italia menjuarai Euro 2020, disebut kembali masuk radar FIGC. Andrea Pirlo, juara Piala Dunia 2006, serta Antonio Conte juga dikabarkan menjadi opsi untuk menangani Gli Azzurri.