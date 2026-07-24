Kepindahan Casemiro ke Inter Miami Diselidiki MLS setelah Muncul Dugaan Negosiasi Ilegal

Casemiro (Bein Sports)
JawaPos.com – Major League Soccer (MLS) membuka penyelidikan terhadap proses kepindahan Casemiro ke Inter Miami atas dugaan negosiasi ilegal.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Investigasi dilakukan setelah muncul laporan bahwa Inter Miami diduga melakukan kontak dengan gelandang asal Brasil tersebut sebelum memperoleh izin sesuai prosedur liga.
Pengaduan resmi dalam kasus ini diajukan oleh LA Galaxy.
Penyelidikan berfokus pada dugaan pelanggaran sistem hak penemuan (discovery rights) yang berlaku di MLS.
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Berdasarkan aturan tersebut, LA Galaxy memiliki hak negosiasi eksklusif atas Casemiro sehingga klub lain wajib berunding terlebih dahulu dengan LA Galaxy sebelum menghubungi pemain.
MLS menyatakan masih mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut sebelum mengambil keputusan.
Di tengah proses investigasi, Inter Miami tetap mengumumkan perekrutan Casemiro dengan kontrak yang berlaku hingga Mei 2027 serta opsi perpanjangan sampai akhir musim 2029.
Namun, klub belum menjelaskan mekanisme pendaftaran pemain tersebut karena seluruh slot Designated Player saat ini telah terisi.
Casemiro juga masih harus menyelesaikan proses perolehan visa kerja sebelum dapat menjalani debut resminya.
MLS menegaskan tidak akan memberikan keterangan lebih lanjut hingga penyelidikan selesai dilakukan. Hasil investigasi ini dinilai berpotensi menjadi acuan penting dalam penegakan aturan transfer di kompetisi MLS.
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