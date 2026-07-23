Inter Miami Resmi Datangkan Casemiro, MLS Langsung Selidiki Proses Transfernya

JawaPos.com – Inter Miami telah resmi merekrut eks gelandang Manchester United, Casemiro dengan status bebas transfer hingga akhir musim Liga Utama Amerika Serikat (MLS) 2027, disertai opsi perpanjangan kontrak hingga Juni 2029.

Pemain tengah timnas Brasil ini bergabung setelah mengumumkan pada Januari lalu bahwa dirinya akan meninggalkan United begitu kontraknya dengan klub raksasa Liga Inggris tersebut berakhir pada (30/6) lalu.

"Hal yang paling memotivasi saya dan menurut saya ini berlaku bagi setiap pemain adalah meraih kemenangan dan terus berkembang. Proyek yang dipaparkan klub (Inter Miami) kepada saya, serta upaya semua pihak untuk mendatangkan saya ke sini, sangatlah berarti bagi saya," buka Casemiro.

"Saya sangat bersyukur dan tak sabar untuk segera memulai kiprah saya agar bisa membalas kepercayaan tersebut, tidak hanya selama 90 menit di hari pertandingan, tetapi juga setiap hari saat latihan.

"Yang bisa saya sampaikan hanyalah ucapan terima kasih. Saya akan mengerahkan segalanya untuk membalas kasih sayang dan kepercayaan yang telah ditunjukkan klub kepada saya," tutup pernyataan resmi pemain berusia 34 tahun itu.

Kedatangan Casemiro ini Atidak akan menempati slot Designated Player (DP) dalam skuad menurut peraturan MLS. Tiga pemain DP The Herons saat ini sudah diisi oleh Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan German Berterame.

ESPN mengonfirmasi bahwa Inter Miami dan LA Galaxy menghubungi Casemiro sejak Maret, sebelum adanya penawaran resmi. Dan akhirnya klub David Beckham ini menjadi pilihan utama sang pemain.

Inter Miami mendapatkan hak penemuan atau yang sering disebut discovery rights atas Casemiro dari LA Galaxy, namun pihak liga akan meninjau tuduhan pelanggaran aturan pendekatan yang ditujukan kepada tim asal Florida Selatan tersebut.