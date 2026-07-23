Alasan Casemiro Bersedia Gabung Inter Miami, Proyek Jangka Panjang Jadi Motivasi

JawaPos.com - Inter Miami berhasil merekrut Casemiro untuk memperkuat skuadnya hingga 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Mantan gelandang Manchester United tersebut didatangkan dengan status bebas transfer.

Casemiro mengungkapkan alasan dirinya menerima tawaran bermain di Inter Miami. Dia mengaku senang dengan proyek yang diberikan pihak klub kepadanya.

"Yang paling memotivasi saya, dan saya pikir ini berlaku untuk setiap pemain, adalah kemenangan dan terus berkembang. Proyek yang disajikan klub kepada saya, bersama dengan upaya yang dilakukan semua orang untuk membawa saya ke sini, sangat berarti bagi saya," kata Casemiro yang dikutip laman resmi Inter Miami, Kamis (23/7).

Ucapan terima kasih diberikan Casemiro kepada para pendukung Inter Miami. Gelandang timnas Brasil tersebut sudah tidak sabar untuk segera bermain.

"Saya sangat berterima kasih, dan saya tidak sabar untuk segera memulai agar dapat membalas kepercayaan itu—tidak hanya selama 90 menit di hari pertandingan, tetapi juga setiap hari dalam latihan. Yang bisa saya katakan hanyalah terima kasih, dan saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk membalas kasih sayang dan kepercayaan yang telah ditunjukkan Klub kepada saya," pungkas Casemiro.

Casemiro Datang dengan Banyak Gelar Inter Miami tentu merasa beruntung dengan kedatangan salah satu gelandang paling berprestasi di Eropa. Sebab, Casemiro sudah mencicipi berbagai gelar bergengsi seperti Liga Spanyol, Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, hingga meraih Piala FA.

Baca Juga:Casemiro Tegaskan Mental Jadi Penentu Kemenangan Timnas Brasil Atas Jepang

Sebelum bergabung dengan Inter Miami, Casemiro merupakan pemain andalan untuk dua tim besar yaitu Real Madrid dan Manchester United. Di Real Madrid, dia mencatatkan 336 penampilan, mencetak 31 gol dan 29 assist, serta membantu klub meraih 18 trofi utama selama delapan musim.

Ketika memutuskan pindah ke Manchester United pada 2022, gelandang 34 tahun itu terus menunjukkan performa yang apik. Bersama Setan Merah, Casemiro mencatatkan 160 penampilan, mencetak 26 gol dan 14 assist, serta membantu klub meraih gelar Piala Liga Inggris dan Piala FA.