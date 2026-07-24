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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.34 WIB

Legenda Barcelona Sergio Busquets Awali Karier Kepelatihan dengan Bergabung Bersama Staf Barcelona Atlètic

Sergio Busquets (Bein Sports) - Image

Sergio Busquets (Bein Sports)

JawaPos.com – Sergio Busquets resmi kembali ke Barcelona, tetapi bukan sebagai pemain melainkan memulai karier di dunia kepelatihan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Mantan gelandang sekaligus kapten klub tersebut bergabung dengan staf Barcelona Atlètic untuk menjalani masa pelatihan dan observasi.

Langkah ini menjadi awal perjalanan Busquets dalam mempersiapkan diri sebagai pelatih profesional.

Selama masa pembelajaran, Busquets akan mempelajari metodologi kepelatihan Barcelona secara langsung bersama tim cadangan.

Ia juga akan memperoleh pengalaman dalam menyusun program latihan, menganalisis taktik, mengelola ruang ganti, serta membina para pemain muda.

Proses tersebut dijalani sembari menyelesaikan lisensi kepelatihan yang dibutuhkan sebelum menjadi pelatih kepala.

Kembalinya Busquets ke La Masia dinilai sejalan dengan perjalanan kariernya yang dibangun dari akademi hingga menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik dunia. 

Pengalaman panjang bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemain muda.

Pemahaman taktis dan kemampuannya mengatur ritme permainan menjadi nilai penting yang akan dibagikan kepada generasi berikutnya.

Busquets mengakhiri karier bermainnya setelah membantu Inter Miami menjuarai Piala MLS sebelum memutuskan beralih ke dunia kepelatihan. Selama membela Barcelona, ia mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk sembilan trofi LaLiga dan tiga Liga Champions.

Editor: Hanny Suwindari
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