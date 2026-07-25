Harry Kane Segera Bahas Kontrak Baru, Bayern Munchen Tak Mau Kehilangan Mesin Gol

JawaPos.com - Masa depan Harry Kane tampaknya akan tetap berada di Jerman. Penyerang sekaligus kapten Timnas Inggris itu dikabarkan segera memulai pembicaraan dengan Bayern Munchen mengenai kontrak baru, meski namanya belakangan santer dikaitkan dengan Barcelona.

Kontrak Harry Kane bersama raksasa Bundesliga Bayern Munchen hanya menyisakan satu musim. Situasi itu membuat sejumlah klub elite Eropa termasuk Barcelona mulai memantau peluang merekrutnya secara gratis pada musim panas mendatang.

Namun, Bayern Munchen tidak ingin mengambil risiko kehilangan pemain andalannya begitu saja. Laporan BBC menyebutkan, manajemen telah menyiapkan langkah untuk memperpanjang masa bakti Harry Kane.

Sang pemain disebut sudah mengetahui keinginan klub dan proses negosiasi diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Bayern masih menjadikan Kane sebagai bagian penting dalam proyek jangka panjang mereka.

Meski usianya akan menginjak 33 tahun dalam waktu dekat, produktivitas mantan striker Tottenham Hotspur itu belum menunjukkan tanda-tanda menurun.

Sebaliknya, Kane justru sedang menikmati salah satu periode terbaik sepanjang karir profesionalnya. Sejak bergabung dengan Bayern, dia menjelma menjadi mesin gol yang konsisten di berbagai kompetisi.

Dalam tiga musim berseragam Die Roten, Kane berhasil mengoleksi 146 gol hanya dari 134 pertandingan di semua ajang. Catatan tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling tajam di Eropa saat ini.

Kontribusinya juga sangat besar dalam keberhasilan Bayern Munchen menguasai Bundesliga dalam dua musim terakhir. Ketajaman di depan gawang membuat lini serang Bayern tetap menjadi salah satu yang paling produktif di kompetisi domestik maupun Eropa.