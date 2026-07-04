Spanyol Akhiri Penantian 16 Tahun dengan Kemenangan Babak Knockout Piala Dunia FIFA Sejak 2010

Tim Nasional Spanyol (Bein Sports)
JawaPos.com – Spanyol mengakhiri penantian selama 16 tahun untuk meraih kemenangan di babak knockout Piala Dunia FIFA setelah mengalahkan Austria dengan skor 3-0.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/7), Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama La Roja pada fase gugur sejak menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.
Keberhasilan itu sekaligus mengakhiri rentetan hasil mengecewakan yang dialami Spanyol dalam beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya.
Sejak meraih gelar juara dunia pada 2010, Spanyol kesulitan mencatatkan hasil positif di babak gugur Piala Dunia. La Roja gagal lolos dari fase grup pada edisi 2014, kemudian tersingkir melalui adu penalti pada 2018 dan 2022. Kemenangan atas Austria menjadi titik balik yang mengembalikan kepercayaan diri tim.
Keberhasilan Spanyol tidak terlepas dari penampilan gemilang Mikel Oyarzabal yang mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut. Satu gol lainnya disumbangkan oleh Pedro Porro untuk memastikan kemenangan meyakinkan atas Austria.
Produktivitas lini depan menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan La Roja melaju ke babak berikutnya.
Selain tampil tajam dalam menyerang, Spanyol juga menunjukkan pertahanan yang sangat solid sepanjang turnamen. Tim asuhan Luis de la Fuente berhasil mencatatkan empat pertandingan beruntun tanpa kebobolan.
Kiper Unai Simón turut mencetak rekor baru dengan rentetan menit tanpa kebobolan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia FIFA.
Kemenangan atas Austria menjadi lebih dari sekadar tiket menuju babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Hasil tersebut menandai berakhirnya penantian panjang selama 16 tahun untuk kembali menang di babak knockout.
Momentum itu sekaligus membangkitkan harapan Spanyol untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar