Spanyol Akhiri Penantian 16 Tahun dengan Kemenangan Babak Knockout Piala Dunia FIFA Sejak 2010

JawaPos.com – Spanyol mengakhiri penantian selama 16 tahun untuk meraih kemenangan di babak knockout Piala Dunia FIFA setelah mengalahkan Austria dengan skor 3-0.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/7), Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama La Roja pada fase gugur sejak menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Keberhasilan itu sekaligus mengakhiri rentetan hasil mengecewakan yang dialami Spanyol dalam beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya.

Sejak meraih gelar juara dunia pada 2010, Spanyol kesulitan mencatatkan hasil positif di babak gugur Piala Dunia. La Roja gagal lolos dari fase grup pada edisi 2014, kemudian tersingkir melalui adu penalti pada 2018 dan 2022. Kemenangan atas Austria menjadi titik balik yang mengembalikan kepercayaan diri tim.

Keberhasilan Spanyol tidak terlepas dari penampilan gemilang Mikel Oyarzabal yang mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut. Satu gol lainnya disumbangkan oleh Pedro Porro untuk memastikan kemenangan meyakinkan atas Austria.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan La Roja melaju ke babak berikutnya.

Selain tampil tajam dalam menyerang, Spanyol juga menunjukkan pertahanan yang sangat solid sepanjang turnamen. Tim asuhan Luis de la Fuente berhasil mencatatkan empat pertandingan beruntun tanpa kebobolan.

Kiper Unai Simón turut mencetak rekor baru dengan rentetan menit tanpa kebobolan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia FIFA.

Kemenangan atas Austria menjadi lebih dari sekadar tiket menuju babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Hasil tersebut menandai berakhirnya penantian panjang selama 16 tahun untuk kembali menang di babak knockout.