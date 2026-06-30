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Risma Azzah Fatin
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.33 WIB

Manuel Neuer Resmi Pensiun Setelah Langkah Jerman Terhenti di Piala Dunia 2026

Manuel Neuer (Instagram @manuelneuer) - Image

Manuel Neuer (Instagram @manuelneuer)

JawaPos.com – Manuel Neuer resmi mengakhiri karier internasionalnya setelah Jerman tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Crypto Briefing pada Selasa (30/6), Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut memutuskan pensiun dari tim nasional setelah menjalani turnamen dunia kelimanya.

Keputusan itu menandai berakhirnya perjalanan salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola modern.

Neuer menutup karier bersama tim nasional Jerman dengan catatan 124 penampilan internasional. Ia menjadi pemain tertua Jerman yang tampil dalam turnamen besar setelah melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Lothar Matthäus pada Euro 2000.

Kehadirannya selama bertahun-tahun membuat Neuer menjadi salah satu figur penting dalam perjalanan sepak bola Jerman.

Sebelumnya, Neuer sempat memutuskan mundur dari tim nasional setelah Euro 2024. Namun, kesempatan tampil pada Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada membuatnya kembali memperkuat Jerman untuk terakhir kalinya.

Turnamen tersebut menjadi panggung penutup bagi kiper yang telah memberikan banyak kontribusi bagi negaranya.

Momen terbesar dalam karier internasional Neuer terjadi pada Piala Dunia 2014 ketika ia membantu Jerman meraih gelar juara dunia. Ia juga mendapatkan penghargaan Sarung Tangan Emas sebagai kiper terbaik turnamen berkat penampilan gemilangnya.

Gaya bermain Neuer sebagai kiper penyapu turut mengubah pandangan dunia sepak bola terhadap peran seorang penjaga gawang modern.

Editor: Hanny Suwindari
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