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Antara
Senin, 20 Juli 2026 | 03.21 WIB

Partai Sayap Kanan AfD Ungguli CDU/CSU dalam Survei Politik di Jerman

Ilustrasi logo AfD. (AfD.de) - Image

Ilustrasi logo AfD. (AfD.de)

JawaPos.com - Popularitas partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) unggul delapan poin persentase atas blok Christian Democratic Union dan Christian Social Union (CDU/CSU) pimpinan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

Laporan itu diperoleh dari jajak pendapat Insa yang dilakukan untuk surat kabar Bild minggu ini.

"Popularitas partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) unggul delapan poin persentase atas blok Christian Democratic Union dan Christian Social Union (CDU/CSU) pimpinan Kanselir Friedrich Merz di kalangan warga Jerman", ungkap hasil jajak pendapat Insa yang dilakukan untuk surat kabar Bild minggu ini.

Jika pemilihan umum federal diadakan pada akhir pekan ini, 29 persen responden akan memilih AfD, sedangkan 21 persen akan mendukung CDU/CSU berdasarkan hasil jajak pendapat pada 13-17 Juli.

Hanya 13 persen dari 1.201 responden yang akan memilih Partai Sosial Demokrat (SPD), yang merupakan bagian dari pemerintahan koalisi.

Dalam skenario ini, CDU/CSU dan SPD tidak akan memperoleh mayoritas parlemen tanpa Partai Greens, yang juga memperoleh 13 persen suara.

Koalisi lain yang mungkin terbentuk adalah AfD dan CDU/CSU, tetapi Merz telah berulang kali menolak untuk bekerja sama dengan partai sayap kanan tersebut.

Sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga sosiologi Forsa menemukan pada awal pekan ini bahwa 85 persen warga Jerman menilai kinerja Merz sebagai kanselir secara negatif, sementara 82 persen menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja kabinetnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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