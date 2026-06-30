Barcelona Incar Harry Kane Usai Performa Gemilangnya Bersama Bayern Munchen

JawaPos.com – Barcelona dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan penyerang Bayern Munchen, Harry Kane, pada bursa transfer mendatang.

Dilansir dari laman World of Sports pada Selasa (30/6), Klub asal Spanyol tersebut telah menghubungi perwakilan Kane untuk mengetahui kemungkinan kepindahan sang pemain. Namun, pihak Kane menyampaikan bahwa pemain berusia 32 tahun itu masih merasa nyaman bersama Bayern Munchen.

Ketertarikan Barcelona terhadap Kane disebut masih berada dalam tahap penjajakan dan belum berkembang menjadi tawaran resmi.

Klub asal Catalunya tersebut hanya ingin mengetahui situasi kontrak serta peluang mendapatkan salah satu penyerang terbaik dunia.

Sementara itu, Kane memilih menunda pembahasan masa depannya hingga setelah Piala Dunia berakhir.

Bayern Munchen memiliki posisi kuat untuk mempertahankan Kane karena kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027. Pemain asal Inggris tersebut juga menolak kesempatan mengaktifkan klausul pelepasan yang tersedia pada musim panas ini.

Kondisi tersebut membuat Bayern memiliki waktu untuk mempersiapkan pembicaraan mengenai kontrak baru bersama sang penyerang.

Performa Kane menjadi alasan utama Bayern berupaya mempertahankannya dari ketertarikan klub lain, termasuk Barcelona. Pada musim 2025–2026, Kane mencatatkan 61 gol dan tujuh assist dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munchen.

Sejak bergabung pada 2023, ia telah mencetak 146 gol dan membantu klub meraih dua gelar Bundesliga.