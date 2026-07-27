Kado Perpisahan Lionel Messi untuk Skuad Argentina Jadi Sorotan usai Piala Dunia 2026

Kado perpisahan Lionel Messi untuk skuad Argentina usai Piala Dunia 2026 jadi sorotan. (Istimewa)
JawaPos.com - Setelah menjalani panggung Last Dance salah satu pesepak bola terbaik dunia bersama tim nasional pada Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan telah memberikan hadiah khusus kepada rekan-rekan setimnya di timnas Argentina.
Spekulasi mengenai masa depan karir internasional Messi merebak setelah dia gagal membawa timnas Argentina mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut, menyusul kekalahan 0–1 dari Spanyol di partai final piala dunia.
Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106, namun pertandingan tersebut diwarnai insiden buruk setelahnya ketika terjadi perkelahian di lapangan dan Leandro Paredes melayangkan pukulan ke arah para pemain Spanyol.
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Setelah gelaran turnamen antarnegara berakhir, baru-baru ini Kelci-Rose Bowers, kekasih bek Argentina Marcos Senesi, membeberkan hadiah perpisahan dari Messi untuk semua rekan setimnya, setelah perjalanan panjang di Amerika Utara.
Dari unggahan Bowers melalui TikTok pribadinya @_kelci.rose_, yang mengenakan jersey Argentina, dia memperlihatkan sebuah tas berwarna cokelat yang menampilkan logo Asosiasi Sepak Bola Argentina, gambar Piala Dunia, serta nama Marcos Senesi.
"Saya harus menunjukkan sesuatu yang sangat keren kepada kalian. Kalian pasti akan sangat senang melihat ini. Marcos (Senesi) membawa tas ini dari tempat pemusatan latihan. Ada namanya juga yang tertulis di tas ini," buka wanita berusia 22 tahun tersebut.
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"Ini adalah set perlengkapan Mate. Messi memberikan hadiah ini kepada semua pemain (Argentina)," lengkapnya sembari membedah semua isi hadiah yang diberikan La Pulga kepada Senesi.
Tas itu berisi termos Stanley berwarna emas dengan logo merek Messi, cangkir mate, sebungkus yerba mate, dan sedotan logam beserta sendoknya. Mate adalah minuman herbal kaya kafein yang sangat populer di Amerika Selatan.
Minuman ini dibuat melalui rendaman daun yerba mate kering dalam air panas dan secara tradisional disajikan dengan sedotan logam yang memperlihatkan kemewahan barang yang diberikan.
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