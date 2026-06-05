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Leni Setya Wati
Sabtu, 6 Juni 2026 | 05.38 WIB

Hasil Indonesia vs Oman: Garuda Menang Telak 3-0 di Laga Uji Coba

ilustrasi foto dari akun instagram resmi timnas indonesia

 

JawaPos.com - Timnas Indonesia sukses meraih hasil gemilang dalam laga uji coba (friendly match) internasional melawan Oman. Tampil penuh percaya diri sejak peluit pertama dibunyikan, Skuad Garuda berhasil memberikan perlawanan Oman dengan skor telak 3-0.
 
Pertandingan ini berjalan tensi tinggi, diwarnai dengan jual beli serangan, kegagalan penalti lawan, hingga sedikit kericuhan di dalam lapangan.
 
Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama.
Serangan Garuda Indonesia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-12.
 
 
Pelanggaran kepada Ole Romeny di lini depan terpaksa dihentikan secara paksa oleh pemain bertahan Oman hingga membuahkan tendangan bebas.
 
Memanfaatkan umpan bola tinggi dari situasi tendangan bebas tersebut, Justin Hubner yang merangsek maju ke depan sukses menyambut bola dengan sundulan tajam yang menjebol gawang Oman. Skor berubah 1-0 untuk Indonesia.
 
Tidak butuh waktu lama bagi setelah berkontribusi pada gol pertama, Ole Romeny mencatatkan namanya sendiri di papan skor. Lewat penyelesaian akhir yang tenang, Romeny sukses membawa Indonesia memimpin 2-0.
 
Tertinggal dua gol membuat Oman keluar menyerang. Mereka mendapatkan peluang emas untuk memperkecil kedudukan setelah wasit menunjuk titik putih.
 
Justin Hubner dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Oman di dalam kotak terlarang. Namun, keberuntungan tampaknya masih memihak Indonesia; eksekusi penalti pemain Oman gagal membuahkan gol dan skor sementara masih 2-0.
 
Memasuki babak kedua, pelatih Indonesia melakukan beberapa penyesuaian taktik. Oman mencoba bangkit, namun lini pertahanan Indonesia begitu solid.
 
Indonesia justru berhasil memperlebar jarak sekaligus mengunci kemenangan lewat tendangan agnar Oratmangoen yang ikut menyumbangkan gol lewat aksi individunya yang menawan, mengubah m skor indonesia vs oman menjadi 3-0.
 
Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 3-0 untuk kemenangan mutlak Timnas Indonesia tetap bertahan. Hasil ini menjadi modal sekaligus evaluasi bagi Skuad Garuda untuk menatap kompetisi resmi ke depan.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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