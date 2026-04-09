8 Negara Peraih Trofi Piala Dunia Sepanjang Masa, Brasil Masih jadi Raja Sepakbola

Presiden FIFA, Gianni Infantino dengan trofi Piala Dunia. (Claudio Thoma/EPA)
JawaPos.com – Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua.
Sejak kali pertama digelar pada 1930, turnamen ini telah melahirkan banyak talenta dengan sejarah dan dominasi yang berbeda-beda.
Tidak semua negara mampu meraih trofi Piala Dunia. Hingga saat ini, hanya ada delapan negara yang berhasil mengangkat trofi paling prestisius di ajang sepakbola itu.
Dominasi negara-negara Amerika Latin dan Eropa masih terlihat jelas dalam daftar juara sepanjang masa.
Berdasarkan data yang dilansir dari Transfermarkt, berikut daftar negara dengan jumlah trofi Piala Dunia terbanyak sepanjang masa.
Brasil masih menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak, yakni lima gelar. Tim berjuluk Selecao ini meraih trofi pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002.
Keberhasilan Brasil tidak lepas dari deretan pemain legendaris seperti Pele, Ronaldo, hingga Ronaldinho.
Gaya permainan menyerang yang atraktif juga menjadi ciri khas yang membuat Brasil selalu ditakuti di setiap edisi Piala Dunia
Jerman menjadi salah satu negara paling konsisten di ajang Piala Dunia dengan empat gelar juara. Mereka meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014.
Selain itu, Jerman juga dikenal sebagai tim spesialis turnamen. Di ajang Piala Dunia, tim ini sering mencapai babak final dan semifinal.
