Fatah Elhusein
06 April 2026, 15.04 WIB

10 Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa, Messi dan Mbappe Punya Peluang Cetak Sejarah

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)

JawaPos.com–Piala Dunia selalu menjadi panggung terbesar bagi para pemain sepak bola untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Bukan hanya soal trofi, ajang empat tahunan ini juga menjadi arena pembuktian bagi para striker kelas dunia dalam mencetak gol demi gol yang menentukan.

Tak sedikit nama besar yang lahir dari turnamen ini. Bahkan, beberapa pemain berhasil mencatatkan rekor luar biasa sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Catatan ini tidak hanya mencerminkan ketajaman, tetapi juga konsistensi di level tertinggi.

Dilansir dari data resmi FIFA, berikut daftar 10 top skor sepanjang masa di Piala Dunia yang namanya masih abadi hingga kini.

1. Miroslav Klose – Jerman

Miroslav Klose bukanlah tipe striker dengan gaya flamboyan atau teknik yang memukau seperti pemain Brasil. Namun, ketajamannya di depan gawang menjadikannya sebagai mesin gol paling mematikan dalam sejarah Piala Dunia. Dengan total 16 gol dari empat edisi (2002–2014), Klose menunjukkan konsistensi luar biasa di level tertinggi sepak bola dunia.

Yang membuat Klose istimewa adalah kemampuannya membaca situasi dan berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Dia tidak banyak menggiring bola, tetapi sangat efektif dalam penyelesaian akhir. Puncaknya terjadi saat dia melampaui rekor Ronaldo Nazario di Piala Dunia 2014, sekaligus menutup karier internasionalnya dengan gelar juara dunia bersama Jerman.

2. Ronaldo – Brasil

Ronaldo Nazario, yang dikenal dengan julukan El Fenomeno, merupakan simbol striker modern yang cepat, kuat, dan klinis. Dia mencetak total 15 gol di Piala Dunia, menjadikannya salah satu penyerang paling berbahaya yang pernah tampil di turnamen ini.

Performa terbaiknya terjadi di Piala Dunia 2002, ketika dia mencetak 8 gol dan membawa Brasil meraih gelar juara. Dua golnya di partai final melawan Jerman menjadi bukti betapa dominannya Ronaldo di masa itu. Meski sempat mengalami cedera parah dalam karirnya, dia tetap mampu bangkit dan menunjukkan kualitas luar biasa di panggung dunia.

3. Gerd Muller – Jerman Barat

Gerd Muller dikenal sebagai Der Bomber, julukan yang menggambarkan insting mencetak golnya yang tajam. Dengan 14 gol hanya dari dua edisi Piala Dunia, Muller memiliki rasio gol yang sangat tinggi dan efisiensi yang sulit ditandingi.

Dia menjadi pahlawan bagi Jerman Barat saat menjuarai Piala Dunia 1974, termasuk mencetak gol penentu di final. Gaya bermain Müller mungkin tidak elegan, tetapi sangat efektif. Dia mampu mencetak gol dari situasi sempit, bahkan dalam tekanan tinggi, menjadikannya salah satu predator terbaik sepanjang masa.

