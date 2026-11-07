Jelang Hadapi Persebaya, Witan Sulaeman Tegaskan Target Persija di JIS

Shin Tae-yong dan Witan Sulaeman menjalani konferensi pers jelang pertandingan Persija vs Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta bertekad kembali meraih kemenangan saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB, Macan Kemayoran ingin memberikan hasil terbaik sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi Jakmania.
Gelandang Persija, Witan Sulaeman, menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi pertandingan tersebut. Dukungan suporter di kandang sendiri diharapkan bisa menjadi tambahan semangat bagi tim untuk mengamankan tiga poin.
Menurut Witan, persiapan Persija sejauh ini berjalan dengan baik meski tim harus menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat. Pemulihan kondisi fisik dan pematangan strategi menjadi perhatian penting sebelum menghadapi Green Force.
Pemain berusia 25 tahun itu juga berharap Persija bisa menunjukkan permainan terbaik sepanjang pertandingan. Terlebih, hasil positif menjadi target penting setelah tim mendapatkan hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
“Persiapan tim berjalan sangat baik. Semua pemain juga memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi pertandingan besok, terlebih karena kami bermain di kandang sendiri. Jadi, semoga kami bisa menampilkan permainan terbaik dan meraih kemenangan,” ujar Witan dalam konferensi pers pralaga.
Witan menyadari bahwa waktu istirahat antarlaga yang relatif singkat menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Karena itu, menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan fokus menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
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Ia juga menilai evaluasi terhadap penampilan sebelumnya harus terus dilakukan agar Persija bisa memperbaiki kekurangan. Pengalaman saat menghadapi PSMS menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi tim sebelum menjalani pertandingan berikutnya.
“Sebagai pemain, tentunya kami harus selalu mengevaluasi diri, termasuk melihat bagaimana penampilan kami saat menghadapi PSMS. Kami juga harus menjaga motivasi tim agar selalu berada di level tertinggi. Apalagi, jeda antarpertandingan tidak terlalu panjang. Jadi, kami harus selalu berpikir positif dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya,” ucapnya.
Di sisi lain, Witan memilih tidak terlalu memikirkan posisi maupun pencapaian tim pesaing dalam persaingan klasemen. Menurutnya, Persija harus lebih fokus terhadap perkembangan permainan sendiri daripada menghabiskan energi untuk melihat hasil tim lain.
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