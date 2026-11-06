Shin Tae-yong Tegaskan Persija Siap Kalahkan Persebaya, Bidik Puncak Klasemen

Shin Tae-yong dan Witan Sulaeman menjalani konferensi pers jelang pertandingan Persija vs Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan timnya siap menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Juru taktik asal Korea Selatan itu membidik kemenangan demi menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Persija akan menjamu Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB. Kemenangan menjadi target penting bagi kedua tim setelah sama-sama gagal meraih hasil maksimal pada pekan kedelapan.
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Macan Kemayoran menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United. Sementara itu, Persebaya harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Persijap Jepara. Pertandingan di JIS pun menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan.
Shin Tae-yong menyadari pentingnya pertandingan tersebut. Ia menegaskan Persija harus tampil maksimal demi mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.
“Karena ini adalah pertandingan kandang kami, dengan pemikiran bahwa bagaimanapun kami harus bermain baik dan menang,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan menghadapi Persebaya, Jumat (6/11/2026).
Ia juga memastikan para pemain telah menjalani persiapan dengan baik untuk menghadapi Green Force.
“Bisa dikatakan bahwa para pemain kami semuanya telah mempersiapkan diri dengan sangat keras dan baik,” lanjutnya.
Optimisme serupa disampaikan pemain Persija, Witan Sulaeman. Pemain sayap berusia 25 tahun itu menyebut seluruh anggota tim memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan.
“Persiapan tim sangat baik dan semua pemain sangat termotivasi untuk pertandingan besok, apalagi kita bermain di home kita. Jadi semoga kita bisa menampilkan permainan yang terbaik dan bisa memenangkan pertandingan,” tegas Witan.
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Persija dan Persebaya sama-sama memiliki waktu persiapan yang terbatas setelah menjalani pertandingan pertama di kompetisi League Cup 2026/2027. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi masing-masing pelatih dalam menentukan komposisi pemain terbaik untuk pertandingan nanti.
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