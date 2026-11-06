Pelatih Persebaya Pastikan Matheus Lagoa Absen saat Hadapi Persija

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares sebut Matheus Lagoa akan absen saat menghadapi Persija Jakarta. (Persebaya)
JawaPos.com - Pelatih Kepala Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan salah satu pemain andalan Matheus Lagoa akan absen saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.
"Dia (Matheus Lagoa) cedera. Ya, bagaimana cederanya dan kapan dia akan kembali? Saya bukan dokter, saya katakan dia cedera," kata Bernardo Tavares seperti dilansir dari Antara, Jumat (6/11).
Absennya pemain asal Brasil itu membuat Bernardo harus meracik kembali kekuatan di lini depan untuk menggempur pertahanan lawan dan mencuri poin di markas Macan Kemayoran.
Pelatih asal Portugal itu berharap kondisi Lagoa segera membaik agar bisa kembali membela tim dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya.
"Mari kita lihat dalam beberapa hari atau minggu ke depan jika dia bisa membantu kami," kata Bernardo Tavares.
Lebih lanjut, Bernardo mengakui bahwa tim asuhannya menghadapi laga melawan Persija dalam kondisi penuh tekanan.
Sebab, pada laga sebelumnya, Persebaya gagal mengamankan tiga poin saat menjamu Persijap Jepara usai bermain imbang 1-1.
"Dari sejarah, kita melihat bahwa biasanya di Persebaya ketika tim tidak meraih hasil bagus, tentu ada tekanan," terang Bernardo Tavares.
Meski demikian, Bernardo memilih untuk tidak fokus pada situasi terkanan tersebut melainkan mengarahkan fokus pada pertandingan yang akan di hadapi di lapangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022