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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 23.08 WIB

Pelatih Persebaya Pastikan Matheus Lagoa Absen saat Hadapi Persija

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares sebut Matheus Lagoa akan absen saat menghadapi Persija Jakarta. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares sebut Matheus Lagoa akan absen saat menghadapi Persija Jakarta. (Persebaya)

JawaPos.com - Pelatih Kepala Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan salah satu pemain andalan Matheus Lagoa akan absen saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

"Dia (Matheus Lagoa) cedera. Ya, bagaimana cederanya dan kapan dia akan kembali? Saya bukan dokter, saya katakan dia cedera," kata Bernardo Tavares seperti dilansir dari Antara, Jumat (6/11).

Absennya pemain asal Brasil itu membuat Bernardo harus meracik kembali kekuatan di lini depan untuk menggempur pertahanan lawan dan mencuri poin di markas Macan Kemayoran.

Pelatih asal Portugal itu berharap kondisi Lagoa segera membaik agar bisa kembali membela tim dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya.

"Mari kita lihat dalam beberapa hari atau minggu ke depan jika dia bisa membantu kami," kata Bernardo Tavares.

Lebih lanjut, Bernardo mengakui bahwa tim asuhannya menghadapi laga melawan Persija dalam kondisi penuh tekanan.

Sebab, pada laga sebelumnya, Persebaya gagal mengamankan tiga poin saat menjamu Persijap Jepara usai bermain imbang 1-1.

"Dari sejarah, kita melihat bahwa biasanya di Persebaya ketika tim tidak meraih hasil bagus, tentu ada tekanan," terang Bernardo Tavares.

Meski demikian, Bernardo memilih untuk tidak fokus pada situasi terkanan tersebut melainkan mengarahkan fokus pada pertandingan yang akan di hadapi di lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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