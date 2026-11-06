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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 6 November 2026 | 13.44 WIB

Jakmania dan Bonek Dapat Hiburan Berkelas! Rumput JIS Siap Dukung Aksi Persija vs Persebaya

Lapangan JIS menjalani perawatan intensif selama dua pekan menjelang pertandingan Persija melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu (7/11/2026). (Persija) - Image

Lapangan JIS menjalani perawatan intensif selama dua pekan menjelang pertandingan Persija melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu (7/11/2026). (Persija)

JawaPos.com — Rumput Jakarta International Stadium (JIS) mendapat perawatan intensif selama dua pekan menjelang duel Persija melawan Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027, Sabtu (7/11/2026).

Persiapan lapangan di Jakarta itu diharapkan mendukung penampilan maksimal kedua tim sekaligus menghadirkan tontonan berkualitas bagi Jakmania dan Bonek yang menantikan pertemuan mereka.

Perhatian terhadap lapangan mengiringi kesempatan Persija kembali bermain di stadion dengan rekam jejak positif bagi mereka.

Macan Kemayoran belum pernah menelan kekalahan dalam 14 pertandingan yang telah dijalani di JIS, sebuah bekal untuk menghadapi Green Force.

Namun, harapan terhadap kualitas rumput tetap perlu dibaca sebagai bagian dari persiapan pertandingan.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko menginginkan hasil perawatan tersebut membantu kedua kesebelasan memperlihatkan kemampuan terbaik, sehingga kualitas permainan bisa menjadi pusat perhatian.

Apa Harapan Persija Setelah Rumput JIS Dirawat?

Persija berharap perawatan intensif selama dua pekan membuat kualitas lapangan JIS semakin baik saat digunakan menghadapi Persebaya Surabaya.

Ardhi menempatkan kesiapan lapangan sebagai salah satu unsur penting agar pertandingan dapat berlangsung dengan baik dan pemain bisa tampil maksimal.

“Bagi Persija, di mana pun pertandingan digelar, kami selalu siap. Bermain di JIS tentu menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk kembali menjadikan stadion ini sebagai rumah.”

Editor: Banu Adikara
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