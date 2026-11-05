Jelang Persija vs Persebaya, Ardhi Tjahjoko Harap Kualitas Lapangan JIS Membaik

JawaPos.com - Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, berharap kualitas lapangan Jakarta International Stadium (JIS) semakin membaik jelang menghadapi Persebaya Surabaya. Ardhi menyebut kondisi lapangan menjadi perhatian agar kedua tim dapat menampilkan permainan terbaiknya.

Persija akan kembali menjadikan JIS saat menjamu Persebaya pada pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu tak bisa memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) karena sedang direnovasi hingga April 2027.

Kondisi rumput JIS pun menjadi sorotan menjelang laga klasik tersebut. Sebelumnya, kondisi lapangan stadion 82 ribu penonton itu mendapat kritik tajam dari pelatih Shin Tae-yong dan Rizky Ridho usai Persija menang susah payah atas Persik Kediri pada laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Ardhi menegaskan bahwa timnya selalu siap bertanding di mana pun pertandingan digelar. Meski demikian, dia berharap kondisi lapangan JIS semakin baik setelah menjalani proses perawatan intensif selama dua pekan terakhir.

“Bagi Persija, di mana pun pertandingan digelar, kami selalu siap. Bermain di JIS tentu menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk kembali menjadikan stadion ini sebagai rumah. Kami berharap seluruh persiapan, termasuk kondisi lapangan, dapat berjalan optimal sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung dengan baik,” kata Ardhi, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis (5/11/2026).

Ardhi juga berharap proses perawatan yang telah dilakukan bisa memberikan dampak positif terhadap kualitas rumput JIS. Dengan begitu, kedua tim dapat tampil maksimal tanpa terkendala kondisi lapangan.

“Setelah dua pekan dilakukan perawatan intensif, semoga sekarang kualitas lapangan JIS semakin membaik. Kami ingin semua pihak, baik Persija dan Persebaya, bisa tampil dengan maksimal dalam menunjukkan permainan terbaik masing-masing,” terangnya.

Di sisi lain, Persija punya catatan positif saat berkandang di JIS. Dari 14 pertandingan yang telah dimainkan di stadion tersebut, Macan Kemayoran belum pernah menelan kekalahan.

Catatan itu tentu menjadi modal penting bagi Persija untuk melanjutkan tren positif di kandang. Terlebih, mereka membutuhkan kemenangan untuk bangkit setelah menelan kekalahan dari Dewa United pada pekan kedelapan.