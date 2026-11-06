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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 22.01 WIB

Bernardo Tavares Ungkap Persebaya Tak Punya Waktu Persiapan Hadapi Persija

Bernardo Tavares menyatakan Persebaya tak punya waktu persiapan jelang hadapi Persija. (ANTARA/Rizal Hanafi) - Image

Bernardo Tavares menyatakan Persebaya tak punya waktu persiapan jelang hadapi Persija. (ANTARA/Rizal Hanafi)

JawaPos.com - Pelatih Kepala Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkapkan timnya tidak memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menghadapi Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

"Sayangnya, kami tidak punya terlalu banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini," kata Bernardo Tavares dalam konferensi pers jelang laga yang diikuti secara virtual di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan anak-anak asuhannya menjalani serangkaian pertandingan secara beruntun pada Oktober mulai dari tanggal 18, tanggal 22, tanggal 26, hingga tanggal 30. Setelah itu, timnya juga melakoni pertandingan Piala Liga pada 3 November dan kini harus bersiap untuk bertandang ke markas Persija Jakarta untuk bertanding pada Sabtu (7/11) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta.

Juru taktik asal Portugal itu menjelaskan bahwa sebagian besar pemainnya mencoba untuk melakukan pemulihan. Setelah latihan hari ini, kata dia, pihaknya akan melihat pemain mana yang paling siap secara fisik, mental, dan taktik untuk menghadapi pertandingan besok.

Ia mengakui bahwa lawan yang akan dihadapi adalah tim terbaik saat ini yang berada di peringkat pertama klasemen dan tim yang mencetak gol terbanyak di liga.

"Ini adalah tim yang kuat dengan pelatih yang bagus, tetapi kami akan mencoba melakukan yang terbaik karena ini akan menjadi pertandingan besar dan saya tahu bahwa pemain saya menyukai pertandingan besar," katanya.

Pemain Persebaya Yuran Fernandes juga mengakui bahwa tim tidak memiliki banyak waktu untuk mematangkan persiapan menghadapi Persija.

Ia menjelaskan bahwa tim hanya mencoba memulihkan beberapa pemain untuk pertandingan, namun, ia merasa tim siap untuk bertanding karena para pemain menyukai pertandingan besar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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