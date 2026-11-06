Jelang Hadapi Borneo FC, Darije Kalezic Akui PSM Makassar Butuh Proses Panjang

JawaPos.com - PSM Makassar terus berupaya memperbaiki performa tim secara bertahap. Pelatih Darije Kalezic menyadari bahwa mengembalikan Juku Eja ke level permainan terbaik membutuhkan proses panjang dan kerja keras dari seluruh elemen klub.

Saat ini, PSM Makassar tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Mereka akan bertandang ke markas Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/11) sore.

Pertandingan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PSM. Selain harus bermain di kandang lawan, Juku Eja juga membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Darije Kalezic tidak menampik bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun kembali kekuatan PSM Makassar. Namun, pelatih asal Swiss itu memilih untuk tidak terburu-buru dan lebih mengutamakan proses pembenahan secara bertahap.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mempersiapkan tim untuk pertandingan terdekat. Dia ingin para pemain menjalani setiap tahapan dengan serius, termasuk menghadapi Borneo FC yang dikenal memiliki kekuatan cukup baik.

“Kami menyibukkan dengan pertandingan yang paling dekat melawan Borneo FC. Kami harus menjalani proses dalam klub ini, proses yang sulit bagaimana mengembalikan PSM lagi ke tempat seharusnya PSM berada. Ini membutuhkan pekerjaan yang tidak mudah seperti PSM pada musim-musim lalu,” ujar Darije Kalezic.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Darije memahami situasi yang sedang dihadapi timnya. PSM masih membutuhkan sejumlah perbaikan agar bisa kembali tampil konsisten dan bersaing di papan atas.

Berdasarkan klasemen sementara, PSM Makassar menempati peringkat kesembilan dengan koleksi sembilan poin. Dari delapan pertandingan yang sudah dijalani, Stefan Jevtoski dan kawan-kawan mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, serta tiga kekalahan.