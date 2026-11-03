Kalahkan De Red FC 2-0, Pelatih PSM Makassar Yakin Lolos Fase Grup ILeague Cup

PSM Makassar kalahkan De Red FC pada laga Grup K Zona Timur 2 ILeague Cup 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Selasa (3/11). (Media Officer De Red FC/Antara)

JawaPos.com - PSM Makassar menundukkan tuan rumah De Red FC 2-0 pada laga perdana Grup K Zona Timur 2 ILeague Cup 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Dua gol PSM Makassar tercipta melalui Abdul Ramhman menit ke-26 dan Kodai Tanaka menit ke-48.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic percaya diri timnya lolos dari fase grup ILeague Cup 2026/2027.

"Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang baik dengan memenangkan pertandingan pertama ini, dan kemenangan tersebut memberikan kepercayaan diri kepada kami untuk bisa lolos dari fase grup," kata Darije dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, dalam pertandingan tersebut timnya mampu mengendalikan permainan selama 90 menit meskipun melakukan rotasi pemain.

Menurut dia, PSM tidak memberikan banyak peluang kepada De Red FC dan menunggu momentum yang tepat untuk mencetak gol.

"Kami mengontrol jalannya permainan selama 90 menit penuh dan tidak memberikan peluang kepada tim lawan. Kami menunggu momen yang tepat untuk mencetak gol," ucap Darije Kalezic.

Dia menambahkan, belum memikirkan peluang menjadi juara ILeague Cup karena masih berfokus pada pertandingan terdekat melawan Borneo FC di Super League.