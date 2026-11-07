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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 7 November 2026 | 07.10 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar: Pesut Etam Diunggulkan di Kandang

Pemain PSM Makassar Stefan Jevtoski. (Dok. Stefan Jevtoski) - Image

Pemain PSM Makassar Stefan Jevtoski. (Dok. Stefan Jevtoski)

JawaPos.com – PSM Makassar akan bertamu ke markas Borneo FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Segiri, Sabtu (7/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar

Dalam lima pertemuan terakhir di Super League, Borneo FC memiliki catatan sedikit lebih baik dibandingkan PSM Makassar. Melansir Transfermarkt, Pesut Etam meraih dua kemenangan, PSM mengamankan satu kemenangan, sedangkan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Borneo FC belum sepenuhnya menemukan performa terbaik dalam lima laga terakhir di Super League. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan.

Catatan kandang Pesut Etam juga belum terlalu meyakinkan. Dari tiga pertandingan di Stadion Segiri, Borneo FC hanya meraih satu kemenangan dan menelan dua kekalahan.

Sama seperti Borneo FC, PSM juga masih berusaha menemukan konsistensi. Dalam lima laga terakhir di Super League, Juku Eja mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.

Performa PSM saat menjalani pertandingan tandang pun belum memuaskan. Dari empat laga tandang, mereka meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Melihat catatan kedua tim, Borneo FC diprediksi mampu mengamankan kemenangan di Stadion Segiri. PSM Makassar diperkirakan kesulitan membawa pulang poin dan berpotensi kalah dengan skor 0-2.

Stefan Jevtoski Tetap Bidik Tiga Poin

Meski menghadapi lawan tangguh, PSM Makassar tetap menargetkan kemenangan dalam lawatan kali ini. Stefan Jevtoski mengakui Borneo FC memiliki banyak pemain berkualitas.

"Borneo FC memiliki banyak pemain bagus dan melakukan beberapa perubahan di skuad mereka. Namun, kami datang untuk mencari 3 poin. Jika kami bisa melanjutkan konsistensi dari pertandingan sebelumnya, saya yakin kami punya peluang besar untuk meraih hasil positif," kata Stefan Jevtoski, dikutip dari laman resmi PSM, Jumat (6/11/2026).

Pemain asal Makedonia Utara tersebut berharap rekan-rekannya lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, kemampuan mengonversi kesempatan menjadi gol akan membuka peluang PSM untuk memenangi pertandingan.

Editor: Hendra
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Sumber: psm makassar, Transfermarkt
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