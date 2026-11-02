Garudayaksa FC Menang 3-1 atas PSS, Milos Joksic Belum Puas

JawaPos.com - Garudayaksa FC berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu PSS Sleman pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11/2026), tuan rumah menang dengan skor 3-1.

Tiga gol Garudayaksa FC dicetak Brian Rubio pada menit ke-11, Jayro Jean pada menit ke-18, serta gol bunuh diri bek PSS Sleman, Cleberson, pada menit ke-76. Sementara itu, tim tamu hanya mampu membalas melalui Gustavo Tocantins pada menit ke-71.

Hasil tersebut menjadi tambahan tiga poin berharga bagi Garudayaksa FC setelah melewati beberapa pekan yang cukup berat. Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, mengaku lega dengan kemenangan itu, terutama setelah timnya mengalami kekalahan menyakitkan pada pertandingan sebelumnya.

Joksic menilai kemenangan tersebut tidak lepas dari kemampuan para pemain dalam menghadapi tekanan. Menurutnya, tim sudah memahami pentingnya meraih hasil positif setelah kehilangan poin pada menit-menit akhir dalam laga sebelumnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada para pemain yang mampu menjalankan tugas dengan baik sepanjang pertandingan. Meski demikian, pelatih asal Serbia tersebut menilai Garudayaksa FC seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol dari peluang yang didapatkan.

"Saya sangat senang kami bisa meraih tiga poin. Kami berada di bawah tekanan besar sebelum pertandingan ini karena kalah di menit-menit akhir dalam laga sebelumnya. Kami tahu harus memberikan segalanya untuk menang," ujar Milos Joksic dilansir iLeague.

Milos Joksic Soroti Pertahanan Garudayaksa FC Joksic melihat masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki agar performa tim semakin konsisten. Ia optimistis Garudayaksa FC memiliki potensi untuk berkembang dan menunjukkan permainan yang lebih baik pada pertandingan berikutnya.

Selain penyelesaian akhir, masalah pertahanan menjadi perhatian khusus Joksic. Meski berhasil mengamankan kemenangan, Garudayaksa FC kembali gagal mencatatkan clean sheet atau mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih. Joksic menginginkan Garudayaksa FC tidak hanya mampu memainkan sepak bola dengan umpan-umpan pendek dan produktif dalam mencetak gol, tetapi juga lebih solid saat menghadapi serangan lawan.