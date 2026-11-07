De Red FC Bidik Kemenangan Kandang Perdana, Aji Santoso Minta Pemain Tak Remehkan PSBS

JawaPos.com - De Red FC membidik kemenangan kandang perdana saat menjamu PSBS Biak pada pekan kesembilan Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (7/11) pukul 15.30 WIB.

Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menegaskan bahwa timnya harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamankan tiga poin. Meski menghadapi lawan yang belum pernah menang dalam delapan pertandingan, dia meminta para pemain tidak meremehkan kekuatan PSBS.

De Red FC memang memiliki catatan kurang memuaskan saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Dari empat pertandingan kandang yang telah dijalani, tim berjuluk De Red tersebut hanya mampu meraih satu hasil imbang dan menelan tiga kekalahan.

Karena itu, laga melawan PSBS menjadi kesempatan penting bagi De Red FC untuk memperbaiki catatan tersebut. Kepercayaan diri para pemain juga meningkat setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Deltras FC dengan skor 2-0 pada pekan kedelapan.

Hasil positif itu menjadi modal bagi Wisal El Burji dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Namun, Aji mengingatkan bahwa PSBS tetap memiliki motivasi besar untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan.

"Menurut saya besok pertandingan yang sangat penting. Tetapi kami tidak boleh underestimate. (Jika meremehkan) tentu berbahaya buat kami, karena tim (PSBS) yang belum pernah menang itu bisa menjadikan motivasi untuk pecah telur di kandang kami," ujar Aji dalam sesi jumpa pers, Jumat (6/11).

Aji Santoso Tak Mau Lakukan Eksperimen Pelatih berusia 56 tahun tersebut juga tidak ingin mengambil risiko dengan melakukan banyak perubahan dalam komposisi pemain. Sejumlah pemain yang tampil saat mengalahkan Deltras FC berpeluang kembali mendapatkan kepercayaan sejak menit awal.

Menurut Aji, posisi PSBS di papan bawah klasemen bukan alasan untuk menganggap pertandingan akan berjalan mudah. Dia menilai calon lawannya tetap memiliki kualitas yang harus diantisipasi.

"Meskipun lawan berada di posisi bawah, tapi kami tidak meremehkan lawan karena mereka punya tim yang bagus. Kami tidak mau ambil risiko dengan coba-coba atau eksperimen meskipun lawan belum pernah menang, itu akan berbahaya buat kami kalau coba-coba," tegas pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang, tersebut.