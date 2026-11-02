De Red FC Optimistis Menang Lawan PSM

Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menegaskan, timnya memburu kemenangan pada laga kontra PSM Makassar (iLeague)

JawaPos.com - De Red FC optimistis menang atas PSM Makassar pada laga Grup K Zona Timur 2 League Cup.

Pertandingan itu akan dihelat di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/11), pukul 16.00 WIB.

“Semua pemain siap, tetapi kami akan merotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang masih minim mendapatkan jam terbang,” kata Pelatih De Red FC Aji Santoso di Surabaya, Senin (1/11).

Keputusan rotasi, kata Aji, juga berkaitan dengan persiapan De Red menghadapi pertandingan Championship pada 7 November melawan PSBS Biak. De Red belum pernah meraih menang di kandang.

Aji menilai pertandingan melawan PSM menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mendapatkan pengalaman.

Ia mengatakan timnya baru terbentuk di mana pemain-pemain baru berkumpul musim ini, sehingga pertandingan tersebut menjadi sarana untuk memahami atmosfer persaingan di level tinggi.