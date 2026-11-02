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Penulis: Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 2 November 2026 | 14.10 WIB

PSIM Yogyakarta Cetak Kemenangan Perdana di Super League

 

PSIM Yogyakarta menang atas Borneo FC Samarinda dengan skor 2-1 pada laga BRI Super League 2028-27 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11). (Kala/Antara)

JawaPos.com - Pelatih interim PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo mengatakan keberhasilan tim asuhannya mencetak kemenangan perdana pada pekan kedelapan hadir berkat kerja keras pemain.

"Alhamdulillah. Semua berkat kerja keras pemain, berkat doa suporter, doa keluarga kami di rumah sehingga kita bisa dapat tiga poin. Ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk kami," ujar Guntur, dikutip dari laman resmi I.League dilansir dari Antara, Senin (2/11).

PSIM Yogyakarta mencetak kemenangan perdana pada kompetisi Super League musim ini dengan mengalahkan Borneo FC 2-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11).

Pada pertandingan tersebut, Borneo FC sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Asgal Habib, lalu PSIM Yogyakarta membalikkan keadaan berkat Adrian Purzycki serta Savio Sheva.

Guntur selanjutnya memberikan apresiasi kepada para penggawa PSIM Yogyakarta yang telah memberikan perjuangan ekstra demi mencetak kemenangan perdana.

"Saya sangat salut, sangat bangga dengan respons dari para pemain. Mereka tidak mau menyerah, mereka terus bekerja, tetap berlari, tetap mencoba untuk mencari gol dan ya akhirnya, kita berhasil mengamankan tiga poin," jelas Guntur.

Mengenai jalannya pertandingan, Guntur menilai PSIM Yogyakarta tampil dominan dan mampu menciptakan sejumlah peluang, meski harus kebobolan terlebih dahulu.

Berkat kemenangan itu, PSIM Yogyakarta naik ke peringkat 15 klasemen sementara Super League dengan lima poin dari delapan pertandingan, unggul satu poin dari zona degradasi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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