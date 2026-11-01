Belum Menang dalam 7 Laga, PSIM Yogyakarta Siapkan Strategi Redam Permainan Borneo FC

PSIM Yogyakarta bertekad bangkit dari tren negatif saat menghadapi Borneo FC di laga penting Super League 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mulai mematangkan persiapan menjelang pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Laskar Mataram akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11) sore, dengan misi meraih kemenangan pertama musim ini.
Caretaker PSIM Yogyakarta, Guntur Cahyo Utomo, memastikan persiapan tim berjalan cukup baik. Waktu pemulihan selama sekitar satu pekan dimanfaatkan untuk mengembalikan kondisi pemain sekaligus menyusun strategi menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.
Guntur menilai pertandingan melawan Borneo FC menjadi kesempatan penting bagi PSIM untuk memperbaiki hasil pertandingan sebelumnya. Ia berharap waktu persiapan yang lebih longgar bisa membantu pemain tampil lebih siap, baik secara fisik maupun mental.
"Laga lawan Borneo FC adalah laga penting buat kami. Kami sudah mempersiapkan diri dan akan menghadapi dengan serius," ujar Guntur dalam konferensi pers prapertandingan, Sabtu (31/10).
PSIM memang membutuhkan hasil positif untuk segera keluar dari situasi sulit. Dari tujuh pertandingan yang sudah dijalani, mereka belum mampu meraih satu pun kemenangan. Laskar Mataram baru mengumpulkan dua hasil imbang dan menelan lima kekalahan.
Catatan tersebut membuat PSIM berada di posisi dua terbawah klasemen sementara. Karena itu, pertandingan kandang melawan Borneo FC menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memberikan hasil yang diharapkan suporter.
Menurut Guntur, kondisi emosional dan kebugaran pemain mulai membaik setelah menjalani rangkaian pertandingan yang cukup padat. Ia berharap seluruh pemain yang tersedia bisa menunjukkan performa terbaik demi mengamankan poin maksimal.
Meski demikian, PSIM harus menghadapi pertandingan ini dengan sejumlah keterbatasan. Riyatno Abiyoso masih harus menepi karena cedera, sementara Ze Valente absen akibat kartu merah. Mauro Caballero juga tidak bisa bermain karena menjalani hukuman larangan bertanding.
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