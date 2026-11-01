PSIM Yogyakarta Tumbangkan Borneo FC 2-1 di Kandang Mataram

PSIM Yogyakarta berselebrasi usai cetak gol ke gawang Borneo FC dalam laga pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul. (Agung Dwi Prakoso/Antara)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta meraih kemenangan setelah menumbangkan Borneo FC dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11).

Dilansir dari Antara, kemenangan tersebut menjadi titik balik bagi PSIM setelah melewati tujuh pertandingan sebelumnya tanpa meraih kemenangan.

Pada laga kedelapan ini, skuad Laskar Mataram akhirnya mampu mengakhiri catatan tersebut.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal babak pertama.

Kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya ke gawang lawan.

Dari kubu PSIM, pada menit ke-31, Ezequiel Vidal melepaskan tendangan voli keras yang mengarah ke gawang Borneo FC.

Namun, upaya tersebut masih mampu digagalkan penjaga gawang Borneo FC, Kadú Monteiro.

Tendangan itu bahkan sempat membuat sang kiper mengalami cedera ringan pada tangan.