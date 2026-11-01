Rizky Ridho Buka Suara Usai Persija Dikalahkan Dewa United

JawaPos.com - Persija Jakarta harus pulang tanpa poin setelah kalah 1-2 dari Dewa United Banten FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Macan Kemayoran, terutama terkait sejumlah kesalahan yang terjadi sepanjang pertandingan.

Bermain di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10) malam, Persija sebenarnya mengawali laga dengan cukup baik. Gol cepat Rayhan Hannan pada menit keempat membawa tim tamu unggul 1-0. Gol tersebut tercipta setelah Rayhan memaksimalkan assist Alexander Jeremejeff.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan hingga babak pertama berakhir. Dewa United mampu menyamakan kedudukan melalui Denilson Pereira Junior menjelang turun minum. Skor 1-1 membuat kedua tim kembali memulai babak kedua dengan peluang yang sama untuk meraih kemenangan.

Situasi Persija semakin sulit setelah Dony Tri Pamungkas menerima kartu kuning kedua pada menit ke-66. Bermain dengan 10 orang membuat Macan Kemayoran harus bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan permainan.

Dewa United kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menekan pertahanan Persija. Upaya tuan rumah membuahkan hasil ketika Taisei Marukawa mencetak gol pada menit ke-85. Gol tersebut memastikan kemenangan Dewa United dengan skor 2-1.

Kapten Persija, Rizky Ridho, mengakui timnya melakukan sejumlah kesalahan yang berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Ia menyoroti distribusi bola yang kurang akurat dan menilai seluruh pemain perlu menjadikan kekalahan tersebut sebagai pelajaran.

Ridho juga tidak menampik bahwa dirinya turut melakukan kesalahan. Menurutnya, Persija harus segera memperbaiki kekurangan agar tidak kembali kehilangan poin pada pertandingan berikutnya.