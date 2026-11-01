Persija Jakarta Kalah dari Dewa United, Shin Tae-yong Soroti Kesalahan Tim

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta gagal membawa pulang poin saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Bermain di Banten International Stadium, Sabtu (31/10) malam, Macan Kemayoran harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-2.
Hasil ini cukup merugikan Persija yang sebelumnya berpeluang memperlebar jarak dengan para pesaingnya di papan atas klasemen.
Sebaliknya, kemenangan tersebut membuat Dewa United semakin dekat dengan tim ibu kota.
Persija sebenarnya memulai pertandingan dengan baik. Saat laga baru berjalan empat menit, Rayhan Hannan berhasil membawa tim tamu unggul melalui sepakan kaki kanan.
Gol tersebut tercipta setelah Alexander Jeremejeff memberikan umpan pendek yang mampu dimanfaatkan Hannan dengan baik.
Namun, keunggulan Persija tidak bertahan hingga turun minum. Dewa United berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-42 melalui Denilson Pereira Junior. Gol tersebut berawal dari situasi bola mati setelah Persija gagal mengantisipasi tendangan bebas dengan sempurna.
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Memasuki babak kedua, Persija mendapat tantangan lebih berat setelah Dony Tri Pamungkas menerima kartu kuning kedua pada menit ke-66. Bermain dengan 10 orang membuat upaya Macan Kemayoran untuk kembali unggul menjadi semakin sulit.
Dewa United kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan tekanan. Hasilnya terlihat pada menit ke-85 ketika Taisei Marukawa mencetak gol yang membawa tuan rumah berbalik unggul 2-1.
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