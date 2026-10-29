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Penulis: Andika Rachmansyah
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.01 WIB

Igor Tolic Ungkap Kunci Persib Hancurkan Melbourne Victory di ACL Two

Igor Tolic menjelaskan strategi Persib mengalahkan Melbourne Victory di AFC Champions League Two. (Persib) - Image

Igor Tolic menjelaskan strategi Persib mengalahkan Melbourne Victory di AFC Champions League Two. (Persib)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkap kunci kemenangan timnya atas Melbourne Victory pada laga ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Ia mengatakan, daya juang luar biasa anak asuhnya menjadi faktor penting di balik kesuksesan Pangeran Biru - julukan Persib Bandung. 

Persib bungkam Melbourne Victory dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam WIB. Dua gol kemenangan Pangeran Biru diborong oleh Balsa Sekulic pada menit ke-47 dan ke-67.

Tolic menilai kemenangan tersebut tidak terlepas dari mentalitas para pemain yang mampu menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Kerja sama yang solid membuat Persib tampil lebih efektif untuk mengatasi perlawanan wakil Australia tersebut.

"Semua pujian untuk para pemain. Cara mereka bekerja bersama sangat luar biasa," kata Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (29/10/2026).

Pelatih asal Kroasia itu juga menilai kemampuan individu bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil pertandingan. Sebaliknya, kekuatan kolektif menjadi pembeda yang membantu Persib mengamankan tiga poin penting di kandang sendiri.

"Saya terkesan dengan bagaimana mereka menjalani setiap sesi latihan dan pertandingan, serta bagaimana mereka menemukan kekuatan dan fokus untuk menghadapi situasi yang berbeda," tutur Tolic.

"Mereka selalu menemukan cara untuk menang dan menjaga performa," tambahnya.

Kemenangan atas Melbourne Victory sekaligus memperpanjang tren kemenangan Persib di kompetisi antarklub Asia tersebut. Pangeran Biru kini berdiri kokoh di puncak klasemen Grup E dengan sembilan poin dari tiga pertandingan. 

Editor: Edi Yulianto
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