Cara Persib Bandung Lolos ke 16 Besar ACL Two Usai Sikat Melbourne Victory

JawaPos.com - Persib Bandung sukses menumbangkan Melbourne Victory pada laga ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Kemenangan tersebut sekaligus membuka jalan Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - lolos ke babak 16 besar semakin terbuka.

Persib menang 2-0 saat menjamu Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam WIB. Dua gol kemenangan mereka dicetak oleh sang bomber Balsa Sekulic pada menit ke-47 dan ke-67.

Kemenangan tersebut memperpanjang tren kemenangan Persib di kompetisi antarklub Asia tersebut. Pangeran Biru berdiri kokoh di puncak klasemen Grup E dengan sembilan poin dari tiga pertandingan.

Persib unggul cukup jauh atas Melbourne Victory yang menjadi pesaing terdekatnya di posisi kedua dengan empat poin. Sementara FC Seoul di urutan ketiga dengan tiga poin, diikuti The Cong-Viettel satu poin.

Situasi tersebut membuat Persib berpeluang besar lolos ke babak 16 besar ACL Two 2026/2027. Tim asuhan Igor Tolic itu bisa mengunci tiket tersebut pada laga keempat fase Grup E ketika bertandang ke markas Melbourne Victory.

Persib hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan langkah ke babak 16 besar ACL Two 2026/2027. Andai Pangeran Biru berhasil menaklukkan Melbourne Victory, maka Thom Haye dan kawan-kawan bakal lolos meski masih menyisakan dua laga di fase grup.

Persib juga memiliki peluang ke babak 16 besar jika bermain imbang kontra Melbourne Victory. Jika hasil tersebut benar kejadian, maka Pangeran Biru akan mengoleksi 10 poin, sedangkan Melbourne Victory lima poin.