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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.32 WIB

Bukan Kebetulan, Bernardo Tavares Punya Alasan Khusus Tunjuk Yuran Fernandes Sebagai Eksekutor

Yuran Fernandes sukses mencetak gol penalti saat Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Gol tersebut menjadi modal penting Green Force menjelang pertandingan menghadapi Persijap Jepara. (Persebaya) - Image

Yuran Fernandes sukses mencetak gol penalti saat Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Gol tersebut menjadi modal penting Green Force menjelang pertandingan menghadapi Persijap Jepara. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya punya alasan tersendiri menunjuk Yuran Fernandes sebagai eksekutor penalti saat menghadapi Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Keputusan pelatih Bernardo Tavares tersebut terbukti tepat setelah Yuran sukses menjalankan tugasnya dan membantu Green Force menang 3-1. Keberhasilan itu turut memancing motivasi jelang menghadapi Persijap Jepara, Jumat (30/10).

Pertandingan yang berlangsung ketat itu sempat membuat Persebaya berada dalam situasi sulit. Madura United mampu menyamakan kedudukan setelah tuan rumah lebih dulu unggul.

Namun, penalti yang dieksekusi Yuran kembali membawa Persebaya memimpin sebelum Yann Mabella memastikan kemenangan lewat gol pada masa tambahan waktu.

Bernardo Tavares menjelaskan, penunjukan Yuran bukan keputusan mendadak. Persebaya sudah menyiapkan sejumlah pemain untuk mengambil tanggung jawab dari titik putih melalui sesi latihan.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Yuran menunjukkan hasil terbaik dalam latihan terakhir sehingga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi eksekutor.

“Kami berlatih eksekusi penalti pada sesi latihan terakhir dan punya banyak pemain yang mampu menjadi eksekutor. Pada sesi latihan terakhir, Yuran adalah pemain yang paling banyak mencetak gol dari titik penalti, jadi dia yang mengambil bola dan melakukan eksekusinya,” ujar Tavares.

Keberhasilan Yuran mencetak gol dari titik putih memiliki arti penting bagi Persebaya. Selain mengembalikan keunggulan, gol tersebut turut menjaga kepercayaan diri pemain ketika pertandingan memasuki fase krusial.

Tavares mengaku senang karena timnya mampu memaksimalkan peluang tersebut. Baginya, keberhasilan mencetak gol melalui penalti juga memberikan dampak positif terhadap mental pemain secara keseluruhan.

Editor: Edi Yulianto
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