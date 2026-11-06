Bek Persebaya Yuran Fernandes Siap Tempur, Waspadai Tantangan di Markas Persija

Yuran Fernandes menyatakan kondisinya 100 persen menjelang duel Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta di JIS, Sabtu (7/11/2026). (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes memastikan kondisinya sudah 100 persen untuk menghadapi Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Duel tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam WIB.
Kesiapan bek asal Tanjung Verde itu menjadi modal penting bagi Green Force yang tengah memburu hasil positif di kandang Macan Kemayoran.
Yuran menyambut pertandingan tersebut dengan antusiasme tinggi. Ia ingin tampil dalam kondisi prima agar bisa memberikan kontribusi maksimal, terutama dalam mengawal lini pertahanan Persebaya.
Namun, ia menyadari bahwa kesiapan individu harus didukung kekompakan seluruh pemain untuk menghadapi tantangan besar di Jakarta.
Yuran menyatakan dirinya sudah siap sepenuhnya untuk menghadapi Persija Jakarta. Kepastian tersebut disampaikannya dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat (6/11/2026).
“Saya merasa kondisi saya sudah 100 persen dan siap menghadapi pertandingan besok. Ini akan menjadi laga yang bagus sekaligus pertandingan besar."
“Saya tahu para pemain menyukai tantangan seperti ini. Jadi, menurut saya, kami sudah siap untuk bertanding,” tutur Yuran.
Pernyataan tersebut memperlihatkan keyakinan Yuran menjelang pertandingan penting di JIS. Ia melihat duel melawan Persija sebagai tantangan besar yang harus dihadapi dengan kesiapan penuh.
Bagi Yuran, kondisi fisik yang prima menjadi modal awal untuk menjalankan tugasnya di lapangan. Namun, ia juga berharap seluruh pemain Persebaya mampu menjaga fokus dan memperlihatkan permainan solid sepanjang pertandingan.
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Pemulihan kondisi menjadi salah satu perhatian utama Persebaya menjelang lawatan ke markas Persija. Sebab, Green Force harus menjalani dua agenda kompetisi dalam rentang waktu yang berdekatan.
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