Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Green Force Berpotensi Kalah di JIS

Bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya akan bertamu ke markas Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Duel dua tim besar tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB.
Persija Jakarta memiliki catatan lebih baik dibandingkan Persebaya Surabaya dalam lima pertemuan terakhir di Super League. Melansir Transfermarkt, Macan Kemayoran meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.
Menjelang pertandingan ini, Persija berusaha kembali menemukan performa terbaiknya. Dalam lima laga terakhir di Super League, mereka mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan.
Meski demikian, Persija masih menjaga rekor tak terkalahkan saat bermain di kandang. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu telah mengamankan empat kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.
Persebaya juga masih berupaya menemukan konsistensi. Dalam lima pertandingan terakhir di Super League, Green Force meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.
Performa Persebaya saat bermain tandang pun belum terlalu meyakinkan. Dari tiga laga yang telah dijalani, mereka hanya menang atas Isenmulang FC, kalah dari PSM Makassar, dan bermain imbang melawan Bhayangkara FC.
Melihat catatan kedua tim, Persija Jakarta lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan kali ini. Persebaya diprediksi akan menghadapi kesulitan dan kalah dengan skor 1-2.
Meski menghadapi tantangan berat, bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes tetap bertekad membawa timnya meraih kemenangan. Ia berharap dukungan Bonek dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain.
"Kami akan berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Dukungan suporter sangat berarti bagi tim. Ketika mereka berada di belakang kami, tentu akan lebih mudah bagi para pemain untuk menjalankan tugas dan berjuang meraih hasil terbaik," kata Yuran Fernandes, dikutip dari laman resmi Persebaya, Jumat (6/11/2026).
Terkait persiapan, Yuran mengakui Persebaya memiliki waktu yang terbatas untuk menghadapi Persija. Karena itu, tim saat ini berfokus pada pemulihan kondisi fisik pemain.
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