Francisco Rivera Kunci Hadapi Persijap Jepara! Tavares Ungkap Kondisi Playmaker Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Francisco Rivera menjadi perhatian menjelang laga Persebaya Surabaya melawan Persijap Jepara, Jumat (30/10) malam, setelah tampil dalam kondisi belum sepenuhnya bugar saat kemenangan 3-1 atas Madura United.

Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan bahwa kemampuan sang playmaker dalam mengambil keputusan tetap dibutuhkan, meski keterbatasan fisiknya memengaruhi kontribusi ketika bertahan.

Penampilan pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 itu memperlihatkan pentingnya Rivera dalam mengatur serangan Persebaya.

Pemain asal Meksiko tersebut dipercaya turun sejak menit pertama, meski Tavares belum mengetahui berapa lama dia mampu bertahan di lapangan.

Mengapa Rivera Tetap Dimainkan meski Belum Bugar? Tavares memilih memainkan Rivera karena kualitas distribusi bola dan pengambilan keputusannya. Namun, keputusan menurunkannya sebagai starter tetap disertai pertimbangan mengenai daya tahan fisik sang pemain.

"Ya, poin yang bagus. Rivera bermain dalam kondisi tidak 100 persen. Dia adalah salah satu pemain yang turun sejak awal pertandingan," ujar Tavares.

"Saya memutuskan untuk memainkannya dari menit pertama entah dia bisa bermain selama 30, 40, 45 menit, atau bahkan satu jam".

Situasi pertandingan kemudian ikut memengaruhi keputusan pelatih asal Portugal tersebut. Ketika Madura United kehilangan satu pemain, Tavares sempat mempertimbangkan untuk menarik Rivera.