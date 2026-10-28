Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 28 Oktober 2026 | 13.29 WIB

Gol Apik Yann Mabella Bawa Persebaya Surabaya Menang, Siap Hadapi Persijap Jepara

Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya saat mengalahkan Madura United 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya saat mengalahkan Madura United 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya saat mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10).

Penyerang yang masuk pada menit ke-74 itu kini menatap laga berikutnya menghadapi Persijap Jepara dengan tambahan modal positif.

Gol pada pengujung pertandingan tersebut menjadi penanda kontribusi Mabella setelah tampil dari bangku cadangan.

Dia membantu Green Force memastikan kemenangan di hadapan Bonek setelah Madura United sempat menyamakan kedudukan pada babak kedua.

Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya setelah Bernardo Tavares memasukkannya pada menit ke-74.

Saat itu, skor masih sama kuat 1-1 dan tuan rumah berupaya kembali mengambil keunggulan.

Persebaya Surabaya membuka skor melalui Miguel Pereira pada menit ke-22.

Namun, Madura United memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat Gali Freitas pada menit ke-69.

Yuran Fernandes kemudian membawa Green Force kembali memimpin melalui titik penalti pada menit ke-90+1.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Yann Kevin Mabella Mulai Bersinar! Persebaya Surabaya Punya Banyak Pilihan di Lini Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Yann Kevin Mabella Mulai Bersinar! Persebaya Surabaya Punya Banyak Pilihan di Lini Depan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.08 WIB

3 Fakta Menarik Gol Penalti Yuran Fernandes Saat Persebaya Surabaya Bungkam Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Fakta Menarik Gol Penalti Yuran Fernandes Saat Persebaya Surabaya Bungkam Madura United

Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.05 WIB

Bernardo Tavares Buktikan Janjinya! Persebaya Surabaya Hajar Madura United 3-1 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Buktikan Janjinya! Persebaya Surabaya Hajar Madura United 3-1

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.41 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore