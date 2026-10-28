Gol Apik Yann Mabella Bawa Persebaya Surabaya Menang, Siap Hadapi Persijap Jepara

Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya saat mengalahkan Madura United 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya saat mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10).
Penyerang yang masuk pada menit ke-74 itu kini menatap laga berikutnya menghadapi Persijap Jepara dengan tambahan modal positif.
Gol pada pengujung pertandingan tersebut menjadi penanda kontribusi Mabella setelah tampil dari bangku cadangan.
Dia membantu Green Force memastikan kemenangan di hadapan Bonek setelah Madura United sempat menyamakan kedudukan pada babak kedua.
Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya setelah Bernardo Tavares memasukkannya pada menit ke-74.
Saat itu, skor masih sama kuat 1-1 dan tuan rumah berupaya kembali mengambil keunggulan.
Persebaya Surabaya membuka skor melalui Miguel Pereira pada menit ke-22.
Namun, Madura United memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat Gali Freitas pada menit ke-69.
Yuran Fernandes kemudian membawa Green Force kembali memimpin melalui titik penalti pada menit ke-90+1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022