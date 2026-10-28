Gol Apik Yann Mabella Bawa Persebaya Surabaya Menang, Siap Hadapi Persijap Jepara

JawaPos.com - Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya saat mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10).

Penyerang yang masuk pada menit ke-74 itu kini menatap laga berikutnya menghadapi Persijap Jepara dengan tambahan modal positif.

Gol pada pengujung pertandingan tersebut menjadi penanda kontribusi Mabella setelah tampil dari bangku cadangan.

Dia membantu Green Force memastikan kemenangan di hadapan Bonek setelah Madura United sempat menyamakan kedudukan pada babak kedua.

Yann Mabella mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya setelah Bernardo Tavares memasukkannya pada menit ke-74.

Saat itu, skor masih sama kuat 1-1 dan tuan rumah berupaya kembali mengambil keunggulan.

Persebaya Surabaya membuka skor melalui Miguel Pereira pada menit ke-22.

Namun, Madura United memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat Gali Freitas pada menit ke-69.